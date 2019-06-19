今天超熱！高溫上看38度 炎熱天氣持續到周五

2019-06-19 07:22 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



今天全台晴朗悶熱，清晨6時各地多有26到29度，天氣風險公司預報員賴忠瑋說，白天溫度上升的速度會很快，氣象局也發布了高溫預警，高雄、屏東及台東中午將可能出現38度以上高溫，大台北地區、嘉義、台南及花蓮則有36度以上。

他說，紫外線也都是過量到危險等級，陽光下15到20分鐘就會曬傷，今天要特別注意不要中暑，多補充水份，減少直曬陽光的時間，若感覺身體不適，要盡快找到可以遮蔭的地方，並讓身體散熱。

今天山區仍有午後熱對流發生的機會，雖然整體降雨的範圍和強度都還會再比昨天少，不過前往山區還是要留意天氣變化、雷擊及溪水暴漲。

炎熱穩定的天氣將至少持續三天到周五，他說，最主要是因為台灣受到太平洋高壓籠罩的影響，一方面有高壓帶來沉降氣流，抑制了對流和雲層的發展。另一方面水氣量也少，因此天空幾乎都是晴空萬里，少了雲遮住陽光，地面增溫的速度自然也會變快。

而太平洋高壓的邊緣也為台灣帶來西南風，他說，也就是說南方較暖的空氣被送到台灣來，導致氣溫上升。東部的花蓮和台東則因為處於西南風的背風側，因此沉降氣流將比別的地方還要來得明顯，台東甚至有焚風發生的可能性。大台北盆地則因為風速微弱及都市熱島效應的關係，也相當悶熱。