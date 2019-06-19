今天超熱！高溫上看38度 炎熱天氣持續到周五
今天全台晴朗悶熱，清晨6時各地多有26到29度，天氣風險公司預報員賴忠瑋說，白天溫度上升的速度會很快，氣象局也發布了高溫預警，高雄、屏東及台東中午將可能出現38度以上高溫，大台北地區、嘉義、台南及花蓮則有36度以上。
他說，紫外線也都是過量到危險等級，陽光下15到20分鐘就會曬傷，今天要特別注意不要中暑，多補充水份，減少直曬陽光的時間，若感覺身體不適，要盡快找到可以遮蔭的地方，並讓身體散熱。
今天山區仍有午後熱對流發生的機會，雖然整體降雨的範圍和強度都還會再比昨天少，不過前往山區還是要留意天氣變化、雷擊及溪水暴漲。
炎熱穩定的天氣將至少持續三天到周五，他說，最主要是因為台灣受到太平洋高壓籠罩的影響，一方面有高壓帶來沉降氣流，抑制了對流和雲層的發展。另一方面水氣量也少，因此天空幾乎都是晴空萬里，少了雲遮住陽光，地面增溫的速度自然也會變快。
而太平洋高壓的邊緣也為台灣帶來西南風，他說，也就是說南方較暖的空氣被送到台灣來，導致氣溫上升。東部的花蓮和台東則因為處於西南風的背風側，因此沉降氣流將比別的地方還要來得明顯，台東甚至有焚風發生的可能性。大台北盆地則因為風速微弱及都市熱島效應的關係，也相當悶熱。
他說，至於目前鋒面的位置在北邊的長江口南方，距離台灣較遠，不過滯留鋒面也不總是一直停留在同一個地方，而是會隨南北方冷暖空氣對峙的勢力消長而南北擺動，預計在周六左右鋒面的位置會略往南擺，相當接近台灣北部海面，甚至不排除有影響台灣中部以北及東北部地區的可能性，尤其在周六到下周一這三天，是鋒面最接近的時候，天氣可能再出現變化，若周末有安排戶外活動，要多留意未來幾天的預報。
【相關閱讀】
‧ 天氣炎熱！ 護心五招遠離心血管疾病
留言