吳德榮：極高溫持續再三天 周日梅雨鋒影響

2019-06-19 07:13 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天滯留鋒在北部海面，台灣天氣穩定，各地晴朗炎熱，氣溫偏高，要注意防曬、防中暑；山區午後有局部陣雨或雷雨的機率。北部氣溫約25至36度、中部25至35度、南部26至36度、東部24至37度。

他說，明天、周五滯留鋒在北部海面徘徊，台灣在暖氣團內，天氣晴朗炎熱，將繼續出現極高溫，大部分地區達35度以上，甚至於更高的氣溫，應注意防曬、慎防中暑；中南部清晨有局部短暫陣雨，午後山區亦有局部短暫陣雨或雷雨的機率。

周六滯留鋒逐漸接近，天氣仍悶熱；西南風迎風面及午後對流的降雨，皆明顯增多。

他說，今年梅雨季的第六道鋒面，周六夜晚或周日清晨抵達北部，周日影響最大。大氣不穩定度及降雨機率皆將大幅提高，有中、小尺度對流系統發展，伴隨劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨…)的機率，屆時應注意最新資料及氣象局發布的訊息、特報。