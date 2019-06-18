高雄出現今年首例日本腦炎死亡病例 防疫總動員
根據疾管署監測資料，高雄市今年迄今共4例日本腦炎確定病例。感染地分別為大寮區、美濃區各1例及左營區2例，年齡皆為50至60多歲，未接種過疫苗，確診日介於5月17日至6月13日之間。目前1人已出院，2人住院治療中，1人於6月4日死亡。
高雄市疾管處表示，6月13日新增本土日本腦炎確診病例為高雄市第4例，個案為60多歲男性，住在左營區，近期無國外旅遊史及動物接觸史。個案於5月27日發病，衛生單位接獲通報後立即前往個案住家周圍訪視疫調551人，並活動地周邊進行環境調查、孳生源清除，在禽舍懸掛誘蚊燈以降低病媒蚊密度等，並加強對當地民眾的衛教宣導。
疾管處代理處長潘炤穎表示，6月4日發生1例日本腦炎死亡個案，6月2日經疾病管制署研判高雄市第3例本土日本腦炎確診個案，居住左營區50多歲獨居女性，5月11日開始出現頭痛，5月23日意識改變、惡心、嘔吐至醫院急診就醫並住院治療，5月28日病況未改善轉醫學中心加護病房，雖經治療，仍不幸因病情惡化死亡。
衛生局於針對個案疑似感染地點警戒範圍內，執行病媒調查，並於周邊畜牧場及高風險場域懸掛捕蚊燈，進行日本腦炎病媒蚊密度監測作業，6月5日到17日捕獲56隻三斑家蚊。
左營區衛生所加強適齡兒童的疫苗催種工作及相關社區衛教宣導。衛生單位也針對左營區活動地警戒範圍內醫療院所，進行訪視，提醒醫療院所醫師提升日本腦炎警覺性，針對疑似個案加強通報，嚴防疫情蔓延擴散。日本腦炎每年5至10月為流行季節，其中6至7月為流行高峰期，請民眾不能掉以輕心。
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