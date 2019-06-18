高雄出現今年首例日本腦炎死亡病例 防疫總動員

2019-06-18 21:38 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



根據疾管署監測資料，高雄市今年迄今共4例日本腦炎確定病例。感染地分別為大寮區、美濃區各1例及左營區2例，年齡皆為50至60多歲，未接種過疫苗，確診日介於5月17日至6月13日之間。目前1人已出院，2人住院治療中，1人於6月4日死亡。

高雄市疾管處表示，6月13日新增本土日本腦炎確診病例為高雄市第4例，個案為60多歲男性，住在左營區，近期無國外旅遊史及動物接觸史。個案於5月27日發病，衛生單位接獲通報後立即前往個案住家周圍訪視疫調551人，並活動地周邊進行環境調查、孳生源清除，在禽舍懸掛誘蚊燈以降低病媒蚊密度等，並加強對當地民眾的衛教宣導。

疾管處代理處長潘炤穎表示，6月4日發生1例日本腦炎死亡個案，6月2日經疾病管制署研判高雄市第3例本土日本腦炎確診個案，居住左營區50多歲獨居女性，5月11日開始出現頭痛，5月23日意識改變、惡心、嘔吐至醫院急診就醫並住院治療，5月28日病況未改善轉醫學中心加護病房，雖經治療，仍不幸因病情惡化死亡。

衛生局於針對個案疑似感染地點警戒範圍內，執行病媒調查，並於周邊畜牧場及高風險場域懸掛捕蚊燈，進行日本腦炎病媒蚊密度監測作業，6月5日到17日捕獲56隻三斑家蚊。