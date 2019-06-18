親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

新潟芮氏規模6.8強震 日氣象廳發布海嘯警報

經濟學人智庫預測 蔡英文將險勝韓國瑜連任成功

高雄出現今年首例日本腦炎死亡病例 防疫總動員

2019-06-18 21:38聯合報 記者徐如宜╱即時報導

根據疾管署監測資料，高雄市今年迄今共4例日本腦炎確定病例。感染地分別為大寮區、美濃區各1例及左營區2例，年齡皆為50至60多歲，未接種過疫苗，確診日介於5月17日至6月13日之間。目前1人已出院，2人住院治療中，1人於6月4日死亡。

高雄市疾管處表示，6月13日新增本土日本腦炎確診病例為高雄市第4例，個案為60多歲男性，住在左營區，近期無國外旅遊史及動物接觸史。個案於5月27日發病，衛生單位接獲通報後立即前往個案住家周圍訪視疫調551人，並活動地周邊進行環境調查、孳生源清除，在禽舍懸掛誘蚊燈以降低病媒蚊密度等，並加強對當地民眾的衛教宣導。

疾管處代理處長潘炤穎表示，6月4日發生1例日本腦炎死亡個案，6月2日經疾病管制署研判高雄市第3例本土日本腦炎確診個案，居住左營區50多歲獨居女性，5月11日開始出現頭痛，5月23日意識改變、惡心、嘔吐至醫院急診就醫並住院治療，5月28日病況未改善轉醫學中心加護病房，雖經治療，仍不幸因病情惡化死亡。

衛生局於針對個案疑似感染地點警戒範圍內，執行病媒調查，並於周邊畜牧場及高風險場域懸掛捕蚊燈，進行日本腦炎病媒蚊密度監測作業，6月5日到17日捕獲56隻三斑家蚊。

左營區衛生所加強適齡兒童的疫苗催種工作及相關社區衛教宣導。衛生單位也針對左營區活動地警戒範圍內醫療院所，進行訪視，提醒醫療院所醫師提升日本腦炎警覺性，針對疑似個案加強通報，嚴防疫情蔓延擴散。日本腦炎每年5至10月為流行季節，其中6至7月為流行高峰期，請民眾不能掉以輕心。

衛生單位進行日腦相關疫情調查。圖／高雄市衛生局提供
衛生單位進行日腦相關疫情調查。圖／高雄市衛生局提供
分享
衛生單位進行高風險場域環境調查。圖／高雄市衛生局提供
衛生單位進行高風險場域環境調查。圖／高雄市衛生局提供
分享

日本腦炎衛生所高雄市
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

說「Hi」之後就詞窮嗎？ 5招教你打開話題

2019-06-18 20:24

籲Uber合法納管 計程車聯盟：公平良性競爭

2019-06-18 18:57

有的只招到3成學生！科學園區實中雙語部放寬招生

2019-06-18 18:20

老年不恐慌！全球人壽「3大特殊疾病」保險 打造有品質生活

2019-06-18 18:35

中風治療 動脈內取栓打通血管

2019-06-18 21:24

萬鷺朝鳳山谷下發生的悲劇 「寒水潭春夢」療傷止痛

2019-06-18 21:03

防騎士「犁田」 省道四萬個人手孔蓋防滑值加嚴

2019-06-18 20:48

太危險！家長騎車疾速猛鑽 還讓「小孩站立未戴帽」

2019-06-18 20:00

吳寶春進軍花蓮! 在地紫薯、麻糬、洛神花新品「洄瀾共好店」獨賣

2019-06-18 18:27

石榴有抗老化成分 人體試驗獲證實

2019-06-18 18:04

衛福部撕標籤 三區醫院助戒毒癮

2019-06-18 18:02

手腕無力又酸痛 竟然注射葡萄糖就會好

2019-06-18 17:34

防油紙袋會致癌？ 食藥署：表面剝落或刮傷立即停用

2019-06-18 17:08

腸病毒進入流行期 勤洗手避免病從口入

2019-06-18 16:57

全台炎熱上看35度 中醫師教防暑三招

2019-06-18 16:52

日本腦炎流行 嘉義縣出現首例確診病例

2019-06-18 16:51

拚事業肝腫瘤11公分不知 香港籍美術公司老闆樂觀抗癌

2019-06-18 16:37

影／首位赴美取得媒人執照 分析台女婚配需求大於男性

2019-06-18 16:36

交大首設越南碩士境外專班 8月招生30名

2019-06-18 16:10

還用全酒料理坐月子？婦產科醫師這樣說

2019-06-18 16:10

情緒細膩+經濟依賴 女性戒毒更困難

2019-06-18 16:07

無毒新生活 40歲的他存下人生第一筆5萬元

2019-06-18 15:53

CP值最高的暑假！來這10大博物館吹冷氣 集點送大禮

2019-06-18 15:52

2019全球情緒報告：用金錢可以買到快樂 但會飽和

2019-06-18 15:50

又是高雄蚊子惹禍 今年首例日本腦炎死亡個案出現

2019-06-18 15:24

你知道附近超商叫什麼名字嗎？「成龍」、「熊貓」、「學霸」、「初戀」全都有

2019-06-18 15:23

影／越竹航空跨出越南首飛桃園機場

2019-06-18 15:17

赤腳跳舞跳到無法走路 醫生檢查竟已骨裂

2019-06-18 15:04

氟派瑞取消單一瓜類限量 擴大准用瓜果、瓜菜類

2019-06-18 14:42

沒錢繳健保 愛心專戶助鄒族男還清欠費

2019-06-18 14:40

聯合報攜手興儒開辦暑期閱讀班 本周六辦說明會

2019-06-18 14:33

百大入侵種刺軸含羞木繁殖力強 台東林管處全面剷除

2019-06-18 14:32

細菌致食物中毒4年增千人 食藥署：恐與氣候暖化有關

2019-06-18 14:29

一句「女性尤佳」 鹽酥雞商家徵才遭罰30萬元！

2019-06-18 14:29

日本腦炎疫情升溫 今年首現死亡病例

2019-06-18 14:29

日本腦炎已確認7例 今年首現死亡病例

2019-06-18 14:20

成大醫以薑黃素開創新療法 兒童慢性肉芽腫有解

2019-06-18 13:42

今晚 你能感受到愛嗎？ 《火箭人》──艾爾頓強人生悲喜

2019-06-18 13:38

全台59青年壯遊點 在地達人帶青年走出戶外

2019-06-18 13:37
看更多

熱門文章

本島首見秋行軍蟲成蟲 「幾乎不可能根治」

2019-06-17 23:54

這5大星座都得了「被害妄想症」 雙魚愛疑神疑鬼、巨蟹第一名不意外

2019-06-17 23:03

又是高雄蚊子惹禍 今年首例日本腦炎死亡個案出現

2019-06-18 15:24

吃魚幫助腦袋變聰明 營養師：太老吃「嘸效」

2019-06-18 07:11

每日星座運勢／雙子信心滿滿運勢佳 愛情的大吉日

2019-06-18 00:00

這例算蘇院長頭上？高雄登革熱又一例 進入第二波疫情

2019-06-18 20:10

柯南把鮪魚手卷當滑板！ 藏壽司打造13款「柯南扭蛋」只賣2個月

2019-06-18 11:56

會飛的秋行軍蟲成蟲出沒 彰化縣出動無人機噴藥迎戰

2019-06-18 12:01

基隆聯合徵才職缺264個 這次有工作火車車廂清洗員

2019-06-18 15:38

吳德榮：明到周五連日極高溫 周六降雨增多

2019-06-18 07:37

一句「女性尤佳」 鹽酥雞商家徵才遭罰30萬元！

2019-06-18 14:29

連續56天買一送一！漢堡王暑期超狂優惠券 手刀下載

2019-06-17 18:39

今年本土登革熱流行型太少見 專家：全民幾乎都沒抗體

2019-06-18 16:44

交通部拋「人車合法」新配套 Uber回應了

2019-06-18 09:55

新店不到10點已飆36.3度 氣象局提醒炎熱防中暑

2019-06-18 12:04

與其他病蟲害一樣 農委會：秋行軍蟲終將回歸自主管理

2019-06-18 10:09

有的只招到3成學生！科學園區實中雙語部放寬招生

2019-06-18 18:20

秋行軍蟲成蟲難根治 通報獎勵一萬元到21日為止

2019-06-18 10:38

藤枝遊樂區開放至6月30日 林務局：不會再延長

2019-06-18 08:29

彭啟明：今起熱浪天 入夏以來首波持久高溫

2019-06-18 07:55

【父女之間】Ariel曾／爸爸是超人

2019-06-18 06:00

【重磅快評】秋行軍蟲的「蟲蟲危機」 難道是政治議題？

2019-06-18 14:22

救救牠們 馬來熊指甲倒插肉、長臂猿鐵籠關31年

2019-06-18 11:31

【心情點滴】T／女孩的靴子夢

2019-06-18 06:00

Uber駕駛考計程車執業登記證 為證明制度過時

2019-06-18 14:01

2019全球情緒報告：用金錢可以買到快樂 但會飽和

2019-06-18 15:50

熱爆！ 屏東紫外線飆破危險級

2019-06-18 11:41

午後雷陣雨、高溫夾擊 今要帶傘並防曬

2019-06-18 05:05

玉米重要產地義竹鄉 秋行軍蟲也入侵了！

2019-06-18 09:56

每個月都喊窮？12生肖單身女存錢秘訣 快筆記

2019-06-18 08:00

「人車合法」 交部允Uber協議費率

2019-06-17 23:54

阿聯酋商務艙限時優惠 阿姆斯特丹來回未稅6萬有找

2019-06-18 17:08

一次性塑膠的威脅令人心痛！研究證實：它讓氧氣產量也大幅降低

2019-06-18 09:00

高、屏亮高溫黃燈 氣象局：周五前全台晴朗高溫

2019-06-18 08:32

妻子下跪求戒檳榔 丈夫口腔癌第四期才知健康可貴

2019-06-18 13:19

【生活點滴】金萊姆／蠶蠶危機

2019-06-18 06:00

金門秋行軍蟲防疫拉警報 確認9起案例

2019-06-18 17:58

大選將至 駕訓班學費繼續凍漲

2019-06-18 09:17

百大入侵種刺軸含羞木繁殖力強 台東林管處全面剷除

2019-06-18 14:32

日本腦炎已確認7例 今年首現死亡病例

2019-06-18 14:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top