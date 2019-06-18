中風治療 動脈內取栓打通血管

2019-06-18 21:24 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



缺血性腦中風的治療，除了以往大家耳熟能詳的「黃金3小時」，即在症狀發作後3個小時內（特定條件下為4.5小時）接受靜脈注射血栓溶解劑，現在又有「動脈內取栓術」，經由導管的技術將血栓取出，打通塞住的血管。

然而，並不是所有缺血性腦中風病患都適合接受取栓，台大醫院指出，病患都需要經由神經科醫師評估嚴重程度並且經由影像檢查（主要為電腦斷層CT或磁振造影MRI）來決定。中風症狀可能由其他因素所引起（如出血、腫瘤、癲癇等），但只有顱內大型動脈阻塞，且壞死的範圍不能太大，才適合接受取栓治療，有些病患塞住的是稍微小一點的動脈或是壞死範圍偏大，是否要進行取栓就需要由有經驗的醫師來判斷，提供目前預期的結果，再讓病患或家屬決定。

治療缺血性腦中風是與時間賽跑，台大醫院表示，為能即時發現病人發作，大腦中風的症狀，簡稱 FAST，包括以下症狀：

1. 臉部（Face）歪斜，病患微笑時兩側不對稱。

2. 半側肢體無力，請病患兩手（Arm）向前平舉，有一側無法舉起或維持。

3. 講話（Speech）不清楚或說不出話。