萬鷺朝鳳山谷下發生的悲劇 「寒水潭春夢」療傷止痛

2019-06-18 21:03 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



知名作家、中正大學教授王瓊玲的小說「良山」，描述山村少年衝動殺人，悔恨一生的真人真事，這篇小說亦感動受刑人，創作血淚懺悔的歌詞，最近又化為戲劇歌仔戲「寒水潭春夢」，將於7月5至7日在高雄大東藝文中心演出。

「寒水潭春夢」是由王瓊玲改編自其小說「良山」，由全球中華文化藝術獎兩位得主劉光桐擔任導演，張秀琴擔綱主演，應邀在高雄春天劇戲節演出， 劇中大量採用台灣婚俗禮儀、建醮古禮、過火科儀、送肉粽等民俗。

王瓊玲家鄉嘉義縣梅山鄉的太興村，每年秋天鷺鷥鳥成群遷徒的壯觀景象「萬鷺朝鳳」的山谷下，早年卻發生驚動山村的悲劇，「良山」戀慕的少女嫁人後，他依舊念念不忘，卻在一次衝動中姦殺少女，這起事件也造成良山父親自盡，良山雖入獄接受法律治裁，但卻「用一生的光陰折磨自己，懊悔年輕時候犯下的大罪」。

後來王瓊玲到後山花東找到「良山」，她說，「眼前白髮蕭疏的他，永遠是被過去凌遲、被現在鞭打」，良山卻請她寫出其故事勸化眾人。王瓊玲在哀傷中寫成「良山」，感動海內外民眾，曾有英國讀者寫信「泣訴他的失足千古恨，希望能喚醒他去面對人生，也祈禱能得到真正的原諒」

後來王瓊玲有機會到少年監獄的學校演講「良山」，許多青少年受刑人紅著眼，後來還有一些人謮了小說「良山」後， 寫下血淚懺悔的歌詞，王瓊玲還邀請名導演王小棣、林正盛和台灣豫劇團、普門中學師生，到少監為他們舉辦音樂發表會，創作歌詞的受刑人出獄後也展開新的人生。