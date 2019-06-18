說「Hi」之後就詞窮嗎？ 5招教你打開話題

2019-06-18 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



大家有沒有常發生這樣的狀況，在社群軟體、交友APP上、剛到一個新的工作環境、不熟悉的社交，當你點頭示好，或只輸入「Hi、Hello、你好」之後，通常就會一陣沈默，深怕自己太過與裝熟，會讓人感受不好，或讓對方感覺自己是不是個怪人，深怕太過於主動會讓對方又後退了一些呢？

統整以下5種方式，或許可以幫你解決，第一次的尷尬，畢竟「萬事起頭難」也不要因此而退縮。

一、主動出糗或自嘲，才能讓彼此更親近

出糗或是自嘲，是一個很好的手段，出糗時，可以展現自己的不拘小節、高EQ讓對方看見你的好，當然不是笨手笨腳，而是可以更加吸引對方對於你的關注，自嘲也是同樣的方法。

像許多事情可能在溝通上、做法上，有許多出入，彼此的價值觀並不相同，出糗就是一個破冰的關鍵，像是自嘲也是，讓大家更喜歡接近親和力十足的你吧。

二、用「說一個秘密」的方式，引發話題

在辦公室同事、朋友，總喜歡在茶餘飯後、通訊軟體群組，閒聊著屬於自己的私密話語，但也有些人喜歡把「八卦」當成交朋友的武器。為了讓對方感受投其所好，就把別人的糗事，當成增進彼此關係的朋友，不如不要去接近。

但另一種說法，就是用「說一個秘密」的方式，不管是自己的秘密，或是別人無傷大雅的八卦秘密，用這樣的方式開場，更能拉近距離。

三、當對方說話時，請保持沈默安靜聆聽

有時，說話也需要營造氣氛，可能許多人會覺得，只是單純說個話，有需要這麼麻煩嗎？不管是在簡訊上、面對面，都需要些技巧，畢竟要開始談話時，需要彼此信任，這樣談話的內容，才能一直延續下去。

首先要有「尊重」，所謂尊重就是不要搶著說話、仔細聆聽對方的訴求，也不要只顧自己想要說的，滔滔不絕，這樣才有可能展開彼此繼續下去友誼的可能性。

四、用自信、自然的態度、慢慢說話，使人感受不陌生

長輩常對我們說，講話要慢條斯理，別人才聽得懂我們表達的意思，但面對不熟悉的人，總會因為緊張，說話不是結巴，就是說得太急太快，一方面可能會覺得你很可愛，但換個角度想，這樣透露出自己害怕、緊張的情緒，真的會讓人比較靠近？

其實只要深呼吸，放輕鬆說話，這樣的平靜氛圍之下，反而能讓人退去心防，更能說話投機喔！

五、偷偷地釋放善意，讓彼此都歡喜

聽到辦公室同事的轉述，「好像有個人在偷偷的觀察你」，當你遇到這樣的狀況，即使彼此平時沒交集，也會開始注意對方的言行。當然誰聽到被喜歡，不會在內心有開心的感覺呢？