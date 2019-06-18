親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
秋行軍蟲害侵台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

新潟芮氏規模6.8強震 日氣象廳發布海嘯警報

經濟學人智庫預測 蔡英文將險勝韓國瑜連任成功

說「Hi」之後就詞窮嗎？ 5招教你打開話題

2019-06-18 20:24聯合報 記者劉小川╱即時報導

大家有沒有常發生這樣的狀況，在社群軟體、交友APP上、剛到一個新的工作環境、不熟悉的社交，當你點頭示好，或只輸入「Hi、Hello、你好」之後，通常就會一陣沈默，深怕自己太過與裝熟，會讓人感受不好，或讓對方感覺自己是不是個怪人，深怕太過於主動會讓對方又後退了一些呢？

統整以下5種方式，或許可以幫你解決，第一次的尷尬，畢竟「萬事起頭難」也不要因此而退縮。

一、主動出糗或自嘲，才能讓彼此更親近

出糗或是自嘲，是一個很好的手段，出糗時，可以展現自己的不拘小節、高EQ讓對方看見你的好，當然不是笨手笨腳，而是可以更加吸引對方對於你的關注，自嘲也是同樣的方法。

像許多事情可能在溝通上、做法上，有許多出入，彼此的價值觀並不相同，出糗就是一個破冰的關鍵，像是自嘲也是，讓大家更喜歡接近親和力十足的你吧。

二、用「說一個秘密」的方式，引發話題

在辦公室同事、朋友，總喜歡在茶餘飯後、通訊軟體群組，閒聊著屬於自己的私密話語，但也有些人喜歡把「八卦」當成交朋友的武器。為了讓對方感受投其所好，就把別人的糗事，當成增進彼此關係的朋友，不如不要去接近。

但另一種說法，就是用「說一個秘密」的方式，不管是自己的秘密，或是別人無傷大雅的八卦秘密，用這樣的方式開場，更能拉近距離。

三、當對方說話時，請保持沈默安靜聆聽

有時，說話也需要營造氣氛，可能許多人會覺得，只是單純說個話，有需要這麼麻煩嗎？不管是在簡訊上、面對面，都需要些技巧，畢竟要開始談話時，需要彼此信任，這樣談話的內容，才能一直延續下去。

首先要有「尊重」，所謂尊重就是不要搶著說話、仔細聆聽對方的訴求，也不要只顧自己想要說的，滔滔不絕，這樣才有可能展開彼此繼續下去友誼的可能性。

四、用自信、自然的態度、慢慢說話，使人感受不陌生

長輩常對我們說，講話要慢條斯理，別人才聽得懂我們表達的意思，但面對不熟悉的人，總會因為緊張，說話不是結巴，就是說得太急太快，一方面可能會覺得你很可愛，但換個角度想，這樣透露出自己害怕、緊張的情緒，真的會讓人比較靠近？

其實只要深呼吸，放輕鬆說話，這樣的平靜氛圍之下，反而能讓人退去心防，更能說話投機喔！

五、偷偷地釋放善意，讓彼此都歡喜

聽到辦公室同事的轉述，「好像有個人在偷偷的觀察你」，當你遇到這樣的狀況，即使彼此平時沒交集，也會開始注意對方的言行。當然誰聽到被喜歡，不會在內心有開心的感覺呢？

這就像是在社交上、通訊軟體上，只要釋出一點點喜歡的感受，也可以增進彼此的話題與喜好程度，即使是一個微笑貼圖，都能讓人開啟話題。

即使見到面了，也要用有自信與平靜的態度，才能更增進友誼關係可能性。圖／摘自 pe...
即使見到面了，也要用有自信與平靜的態度，才能更增進友誼關係可能性。圖／摘自 pexels
分享
適時地出糗，才有可能是彼此破冰的關鍵。圖／摘自 pexels
適時地出糗，才有可能是彼此破冰的關鍵。圖／摘自 pexels
分享
現代人習慣用交友習慣用APP，那在打招呼之後呢？圖／摘自 pexels
現代人習慣用交友習慣用APP，那在打招呼之後呢？圖／摘自 pexels
分享
別讓尷尬的打招呼，成為你的社交障礙。圖／摘自 pexels
別讓尷尬的打招呼，成為你的社交障礙。圖／摘自 pexels
分享

社交貼圖
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

籲Uber合法納管 計程車聯盟：公平良性競爭

2019-06-18 18:57

有的只招到3成學生！科學園區實中雙語部放寬招生

2019-06-18 18:20

老年不恐慌！全球人壽「3大特殊疾病」保險 打造有品質生活

2019-06-18 18:35

高雄出現今年首例日本腦炎死亡病例 防疫總動員

2019-06-18 21:38

中風治療 動脈內取栓打通血管

2019-06-18 21:24

萬鷺朝鳳山谷下發生的悲劇 「寒水潭春夢」療傷止痛

2019-06-18 21:03

防騎士「犁田」 省道四萬個人手孔蓋防滑值加嚴

2019-06-18 20:48

太危險！家長騎車疾速猛鑽 還讓「小孩站立未戴帽」

2019-06-18 20:00

吳寶春進軍花蓮! 在地紫薯、麻糬、洛神花新品「洄瀾共好店」獨賣

2019-06-18 18:27

石榴有抗老化成分 人體試驗獲證實

2019-06-18 18:04

衛福部撕標籤 三區醫院助戒毒癮

2019-06-18 18:02

手腕無力又酸痛 竟然注射葡萄糖就會好

2019-06-18 17:34

防油紙袋會致癌？ 食藥署：表面剝落或刮傷立即停用

2019-06-18 17:08

腸病毒進入流行期 勤洗手避免病從口入

2019-06-18 16:57

全台炎熱上看35度 中醫師教防暑三招

2019-06-18 16:52

日本腦炎流行 嘉義縣出現首例確診病例

2019-06-18 16:51

拚事業肝腫瘤11公分不知 香港籍美術公司老闆樂觀抗癌

2019-06-18 16:37

影／首位赴美取得媒人執照 分析台女婚配需求大於男性

2019-06-18 16:36

交大首設越南碩士境外專班 8月招生30名

2019-06-18 16:10

還用全酒料理坐月子？婦產科醫師這樣說

2019-06-18 16:10

情緒細膩+經濟依賴 女性戒毒更困難

2019-06-18 16:07

無毒新生活 40歲的他存下人生第一筆5萬元

2019-06-18 15:53

CP值最高的暑假！來這10大博物館吹冷氣 集點送大禮

2019-06-18 15:52

2019全球情緒報告：用金錢可以買到快樂 但會飽和

2019-06-18 15:50

又是高雄蚊子惹禍 今年首例日本腦炎死亡個案出現

2019-06-18 15:24

你知道附近超商叫什麼名字嗎？「成龍」、「熊貓」、「學霸」、「初戀」全都有

2019-06-18 15:23

影／越竹航空跨出越南首飛桃園機場

2019-06-18 15:17

赤腳跳舞跳到無法走路 醫生檢查竟已骨裂

2019-06-18 15:04

氟派瑞取消單一瓜類限量 擴大准用瓜果、瓜菜類

2019-06-18 14:42

沒錢繳健保 愛心專戶助鄒族男還清欠費

2019-06-18 14:40

聯合報攜手興儒開辦暑期閱讀班 本周六辦說明會

2019-06-18 14:33

百大入侵種刺軸含羞木繁殖力強 台東林管處全面剷除

2019-06-18 14:32

細菌致食物中毒4年增千人 食藥署：恐與氣候暖化有關

2019-06-18 14:29

一句「女性尤佳」 鹽酥雞商家徵才遭罰30萬元！

2019-06-18 14:29

日本腦炎疫情升溫 今年首現死亡病例

2019-06-18 14:29

日本腦炎已確認7例 今年首現死亡病例

2019-06-18 14:20

成大醫以薑黃素開創新療法 兒童慢性肉芽腫有解

2019-06-18 13:42

今晚 你能感受到愛嗎？ 《火箭人》──艾爾頓強人生悲喜

2019-06-18 13:38

全台59青年壯遊點 在地達人帶青年走出戶外

2019-06-18 13:37
看更多

熱門文章

本島首見秋行軍蟲成蟲 「幾乎不可能根治」

2019-06-17 23:54

這5大星座都得了「被害妄想症」 雙魚愛疑神疑鬼、巨蟹第一名不意外

2019-06-17 23:03

又是高雄蚊子惹禍 今年首例日本腦炎死亡個案出現

2019-06-18 15:24

吃魚幫助腦袋變聰明 營養師：太老吃「嘸效」

2019-06-18 07:11

每日星座運勢／雙子信心滿滿運勢佳 愛情的大吉日

2019-06-18 00:00

這例算蘇院長頭上？高雄登革熱又一例 進入第二波疫情

2019-06-18 20:10

柯南把鮪魚手卷當滑板！ 藏壽司打造13款「柯南扭蛋」只賣2個月

2019-06-18 11:56

會飛的秋行軍蟲成蟲出沒 彰化縣出動無人機噴藥迎戰

2019-06-18 12:01

基隆聯合徵才職缺264個 這次有工作火車車廂清洗員

2019-06-18 15:38

吳德榮：明到周五連日極高溫 周六降雨增多

2019-06-18 07:37

一句「女性尤佳」 鹽酥雞商家徵才遭罰30萬元！

2019-06-18 14:29

今年本土登革熱流行型太少見 專家：全民幾乎都沒抗體

2019-06-18 16:44

交通部拋「人車合法」新配套 Uber回應了

2019-06-18 09:55

新店不到10點已飆36.3度 氣象局提醒炎熱防中暑

2019-06-18 12:04

與其他病蟲害一樣 農委會：秋行軍蟲終將回歸自主管理

2019-06-18 10:09

有的只招到3成學生！科學園區實中雙語部放寬招生

2019-06-18 18:20

秋行軍蟲成蟲難根治 通報獎勵一萬元到21日為止

2019-06-18 10:38

藤枝遊樂區開放至6月30日 林務局：不會再延長

2019-06-18 08:29

彭啟明：今起熱浪天 入夏以來首波持久高溫

2019-06-18 07:55

【父女之間】Ariel曾／爸爸是超人

2019-06-18 06:00

【重磅快評】秋行軍蟲的「蟲蟲危機」 難道是政治議題？

2019-06-18 14:22

救救牠們 馬來熊指甲倒插肉、長臂猿鐵籠關31年

2019-06-18 11:31

【心情點滴】T／女孩的靴子夢

2019-06-18 06:00

Uber駕駛考計程車執業登記證 為證明制度過時

2019-06-18 14:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top