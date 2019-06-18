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這例算蘇院長頭上？高雄登革熱又一例 進入第二波疫情

2019-06-18 20:10聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

高雄市長韓國瑜昨才在電視節目中，指中央再卡補助「有人得登革熱，就算蘇院長頭上」。疾管署今天就公布，高雄市今日下午新確診1例本土登革熱病例，為三民區鼎盛里60多歲女性，依個案發病日及地緣相關性研判，研判屬三民區群聚第二波首例感染者，目前該群聚已累積20人感染，該婦人為鼎盛里第一例個案，疾管署懷疑疫情仍在外擴。

疾管署副署長莊人祥表示，該婦人6月17日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛及頭暈症狀，所幸婦人警覺性高，發病當日立刻就醫並通報，經實驗室檢驗，隔日就確認感染登革病毒第四型。由於這波群聚的首例個案於5月27日發病，6月10日之後發病者就視為第二波疫情患者，依據個案發病日研判，目前已進入第二波疫情。

莊人祥表示，個案近期無出國史，該婦人工作地在金獅湖市場，市場已做過很多次滋清，未必感染源就在市場，考慮婦人家住三民區鼎盛里，但該里非第一波疫情匡列緊急防治範圍的6鄰里，目前不排除疫情已擴散到其他里別，地方衛生單位還需針對住家、工作地做疫調及擴大採檢，才能釐清感染源。

針對高雄登革熱群聚進入第二波疫情，莊人祥表示，登革熱屬於環境社區病，病人、蚊子都會移動，不排除可能有隱藏孳生源沒有成功被清理，再加上這幾天高雄連日有雨，因應此波疫情，疾管署已動員近300人次，協同高雄市政府防疫團隊，針對高風險區域及個案住家加強病媒蚊調查、疫情調查、孳生源清除、化學防治及家戶、醫療院所衛教。

今年截至目前國內累計21例本土登革熱病例，均居住高雄市，其中三民區群聚案累計20例，分別為三民區19例、鳳山區1例，及1例前鎮區個案為今年2月的零星個案；另有171例境外移入病例，為近10年同期最高，90%以上感染地為東南亞國家。

疾管署再次呼籲，上周國內各地因梅雨鋒面帶來豐沛雨量，降雨後一周為登革熱防治關鍵期，請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，將孳生源徹底清除；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。

疾管署防疫人員前進高雄市三民區金獅湖市場查核病媒孳生源。圖／疾管署提供
疾管署防疫人員前進高雄市三民區金獅湖市場查核病媒孳生源。圖／疾管署提供
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