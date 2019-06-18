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籲Uber合法納管 計程車聯盟：公平良性競爭

2019-06-18 18:57聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

為解Uber爭議，交通部昨拋「人合法、車合法」可研議協議費率，Uber今表示正面看待，希望盡快協議雙贏解方。對此，台灣計程車產業發展聯盟表示，若Uber願意申請合法網約車媒合派遣業者，願接受Uber大車隊加入相關公協會團體，參與計程車費率以及計程錶討論，在合法公平下良性競爭。

台灣計程車產業發展聯盟說，若Uber不願意申請合法執照，就應承擔違法責任，將督促政府嚴格執法。另聯盟已設立各地聯繫專線協助，各合法派遣車隊也推出優惠方案接納，協助Uber司機轉業。

聯盟表示，Uber為了獲利極大化，拒絕接受總量管制、費率限制等法規限制，造成營業車輛過度膨脹，在各國造成問題。紐約、舊金山等Uber最大營運市場的政府都已改變態度，重新立法規範限制，澳洲也出現史上最大規模的司機集體訴訟向Uber求償。

聯盟說，我國交通部日前提出要求Uber遵循台灣運輸業法規申請執照確實納管，符合當前各國處理Uber問題的政策方向，台灣Uber目前偽裝成資訊平台做運輸業生意，導致Uber積欠高達25億罰款不繳，政府也莫可奈何。

今天有不少Uber司機參加計程車駕駛執業登記證考試，聯盟表示，顯見台灣Uber司機多已做好轉職合法網約車駕駛的準備，聯盟也配合政府政策，協調各所屬公會及車隊，提出免費輔導窗口及優惠方案，車隊反映近來詢問及報名多元化網約計程車案件明顯增加。

為解Uber爭議，交通部昨拋「人合法、車合法」可研議協議費率。本報資料照片
為解Uber爭議，交通部昨拋「人合法、車合法」可研議協議費率。本報資料照片
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