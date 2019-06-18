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毛小孩用人藥 食藥署會議凝聚3共識

2019-06-18 18:36中央社 台北18日電

毛小孩們，示意圖。 圖片來源╱퍼피스프링
毛小孩們，示意圖。 圖片來源╱퍼피스프링
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食藥署今天邀專家討論毛小孩用人藥議題，會中達3共識，將確認動物用人藥法源依據、重新審視寵物可用的597項藥品，並盼農委會思考人類用藥核發動物用藥許可證可行性。

根據民國104年修正的動物保護法規定，當治療動物疾病的藥物不足時，可使用政府公告開放的人類用藥。按目前規定，獸醫師可直接向藥廠購買藥品，用來醫治受傷或生病的毛小孩。

根據食品藥物署統計，目前寵物可使用的人用藥物有597項藥品和製劑，若以藥品許可證張數估算約有5000多張，已占整體張數的1/3。

為弭平長久以來毛小孩用人藥爭端，食藥署擬定雙軌制，獸醫可自行開藥，也可釋出處方箋由藥師開藥，今天邀集專家開會討論。

衛生福利部食品藥物管理署藥品組副組長吳明美下午受訪時表示，藥師公會代表在會議中非常理性溝通了2.5小時，有誠意想解決問題，保障毛小孩用藥權利。

吳明美說，會中達成3點共識，包含藥師們希望動物用人藥的法源依據應該更明確，動保法雖有相關規定，但藥事法並沒有規定，會請法務部協助解釋，釐清法律競合問題。

其次，藥師公會也指出，農委會現行公告的597項藥物中，可能需要再釐清與檢討。因全面盤點發現，有些藥品重複、有些早已沒有生產，或有些已有動物用藥許可證。

吳明美也說，獸醫師使用人藥已有一段時間，且認為人藥品質好、有效且價錢合理。食藥署已多次向農委會建議，可考慮讓這些人用藥物的藥廠申請動物用藥許可證，或可解決爭議。

獸醫師毛小孩農委會
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