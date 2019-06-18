吳寶春進軍花蓮! 在地紫薯、麻糬、洛神花新品「洄瀾共好店」獨賣

2019-06-18 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



為推廣花蓮觀光，世界麵包冠軍吳寶春應花蓮縣政府之邀，出任「花蓮觀光文化推廣大使」，同時，吳寶春麥方店也進駐花蓮新天堂樂園，成立「洄瀾共好店」，位置就在新天堂樂園熱門打卡點貨櫃屋星巴克旁。店內周一至周五販售新天堂麵包、無嫌鳳梨酥和翡翠香檸和菓子等人氣伴手禮，假日則加碼供應全新洄瀾系列3款麵包，以及冠軍麵包酒釀桂圓，讓觀光客與在地人都能一嘗獨具花蓮風情的特色滋味。

吳寶春表示，花蓮聞名全台的物產是地瓜，特別鬆綿可口，因此，率領團隊結合花蓮在地物產，開發四款全新口味麵包，於洄瀾共好店獨家販售。其中，加入蜜漬處理的花蓮地瓜和洛神花，是這次為花蓮打造的全新概念伴手禮「新天堂麵包」；以花蓮古地名命名的「洄瀾麵包系列」，一共有紫心地瓜、芋頭餐包、地瓜餐包三款，在白吐司麵團中包入地瓜餡和黑糖麻糬，表現花蓮在地特色。

此外，為了拋磚引玉，吳寶春也將於台北店、台中店、高雄店等3個臉書粉絲頁公布洄瀾麵包配方，力邀烘焙界一同推廣花蓮優質食材。

吳寶春麥方店／洄瀾共好店

地址：花蓮縣吉安鄉南濱路一段503號1樓

電話：(03)842-1155轉3518