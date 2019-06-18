有的只招到3成學生！科學園區實中雙語部放寬招生

2019-06-18 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



目前竹科、中科、南科等三大科學園區都設有實驗中學雙語部，讓園區本國、外籍員工子女就讀，有助攬才、留才，但設定就讀條件，包括應聘回國之本國籍員工、派赴國外工作人員，子女隨同在國外連續居留2年以上且回國未滿1年；及園區外籍員工之子女等。

若雙語班招生額不滿8成，再放寬就讀條件，讓應聘回國之本國籍員工或派外員工，其子女隨同在國外連續居留1年以上，且回國未滿5年，及居住在園區所屬縣市、國籍以英語為官方語的外籍人士等，也可就讀。

不過，教育部指出，部分園區實中雙語部107學年招生人數仍僅約3成，為有效利用教育資源及增加學生間學習與競爭之互動機會，教育部及科技部近日公布修正「科學園區高級中等以下學校雙語部或雙語學校學生入學辦法」第四條之一，鬆綁招生不滿8成時的就讀資格，將應聘回國或外派員工子女返國不滿5年的上限，放寬為不滿8年，且縣市內的外籍人士子女，不限國籍官方語是否為英語。

科技部表示，將回國年限由5年放寬至8年，是考量剛回國員工之子女可能正值妊娠之初（約一年），且最晚就讀小學年紀為7歲，因此以8年為考量；至於外籍人士子女放寬為國籍不限以英語為官方語言者，主因是部分園區外籍員工非屬英語系國家，其子女仍有就讀雙語部需求，因此不再設限。

修正條文規定，園區學校雙語部或雙語學校，設立後20年內，招生之錄取人數未達核定招生名額80%時，其缺額得由符合下列條件之一者，依其優先順序規定，遞補至80%為止：

一、園區駐區單位員工之子女符合下列條件之一者：

（一）區駐區單位應聘回國之本國籍員工，其子女隨同在國外連續居留1年以上，且回國未滿8年。

（二）園區駐區單位派赴至國外工作人員，其子女隨同在國外連續居留1年以上，且回國未滿8年。

二、非園區駐區單位員工之子女：公立或已立案之私立大專院校、學術研究機構或公民營高科技事業單位應聘回國之本國籍員工，服務單位或戶籍設於園區所在之直轄市、縣（市），其子女隨同在國外連續居留1年以上，且回國未滿8年。

三、現就讀園區學校雙語部或雙語學校學生之弟妹。