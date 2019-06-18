手腕無力又酸痛 竟然注射葡萄糖就會好

2019-06-18 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



27歲餐廳女服生因長期端盤子、手腕施力，造成手腕疼痛，連扭毛巾、轉門把都覺得吃力，原本以為要開刀，但後來醫師採用「增生療法」，在患部注射葡萄糖，協助組織修復，竟然不必開刀就能恢復。

這名患者最近到安南醫院骨科就醫，醫師診斷為雙手的三角纖維軟骨損傷，先前另一家醫院建議患者開刀，但到安南醫院後，醫師建議可以先試試保守療法，如果不行再開刀，後來接受增生療法，效果相當好，患者原本分開的遠端橈骨及尺骨關節已靠在一起，關節穩定度也佳，活動自然無卡卡且工作一切正常。

安南醫院骨科醫師許惟傑表示，三角纖維軟骨是手腕關節靠小指側的一個複合性結構，是由一群韌帶及纖維軟骨所組成，亦稱為手腕的半月板，主要有兩個功能，第一是在前臂和手腕在做旋轉活動時負責維持遠端橈尺關節的穩定性，第二是承受及傳導來自手部的力量，所以當三角纖維軟骨損傷時，病人常主訴手腕尺側疼痛、握力減低、手腕扭力變差，有時甚至連平常擰毛巾、轉門把都使不上力。

許惟傑表示，治療方式目前有藥物、護木、增生療法及手術四種方式，通常建議保守療法三個月後如無效才考慮手術治療，安南醫院在過去3個月共治療9位病患，都是採用增生療法治療再搭配合後續的復健療程，均恢復良好正常生活。安南醫院增生療法為健保給付之項目，病患不需要額外自費，若增生療法效果不佳才需要考慮手術治療。