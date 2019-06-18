石榴有抗老化成分 人體試驗獲證實

2019-06-18 18:04 台灣醒報 記者陳俊良╱台北報導



石榴抗老化，試驗獲證實。(photo by wikipedia) 分享 facebook

石榴和部分水果中所含有的化合物尿石素，具備減緩某些老化過程的功效。瑞士生物資訊學研究院在《自然新陳代謝》期刊發表了臨床實驗的結果。當一個人50歲的時候，骨骼肌就開始喪失力氣和質量。而尿石素可以透過增進粒線體的功能，讓這個過程變緩慢。

根據MedicalXpress網站報導，含有鞣花丹寧的石榴，其健康益處受到許多文明所推崇；人類攝取之後，這些分子就會在腸道中轉化為尿石素。研究發現尿石素可以減緩粒線體的衰老過程。

實驗團隊找來60位年長者，他們長期久坐但健康狀況良好，施以尿石素，後與控制組比較。團隊觀測參與者血液和肌肉組織中細胞和粒線體生物標記的狀況。結果發現：尿石素會促進粒線體的生成，就跟規律運動所能達到的效果一樣。

尿石素具備重建細胞回收有缺陷的粒腺體之能力；對年輕人來說，這樣的過程是自然發生的。隨著老化的進行，身體開始失去清除功能失調的粒腺體之能力，造成肌少症和其他組織的弱化。共同參與該研究的新創公司Amazentis希望儘快讓這產品進入市場，造福中高齡族群。

根據RearchGate網站資料顯示，除了減緩老化，先前的研究也發現，石榴中所含的丹寧(鞣質)，具有抗氧化的功能，可用來降低血壓，並且對心臟健康有所裨益。

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