衛福部撕標籤 三區醫院助戒毒癮

2019-06-18 18:02 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



衛福部於18日上午舉行部醫「藥癮醫療示範中心」聯合記者會，由部屬桃療、草療、嘉療等三家精神專科醫院，分享戒癮多元服務模式的運作以及執行成效。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook

「把藥癮個案當成病人，而不是犯人！」去年10月成立的衛福部藥癮治療示範中心於18日舉辦記者會，由北區、中區、南區三家療養院報告戒癮執行成效。「緝毒靠警政、藥癮靠治療」衛福部醫福會王必勝執行長表示，醫院、教育、社會支持才是根本的治療方式，並鼓勵藥癮者積極尋求專業治療。

犯罪率有下降趨勢

美國藥物濫用研究所資料指出，每花100元治療藥癮個案，可以減少300~600元的防範犯罪社會成本，若包含後續醫療成本的節省，則可以達到1100元。桃園療養院成癮治療科吳坤鴻主任表示，台灣的美沙冬治療也有類似的結果，「在施行美沙冬替代療法前後，桃園市犯罪率有下降趨勢。」

吳坤鴻說，犯罪率下降的成因雖不只是因為施行替代療法，他觀察到，藥癮個案患者在接受整合治療後，因為回歸正常生活、工作收入增加、施用毒品減少，以致於不必去偷拐搶騙，有降低潛在犯罪的功效。他認為，提供毒品成癮者戒治服務，確實減少犯罪、健康醫療等社會成本。

吳坤鴻表示，吸食海洛因者，5年內有8成的再犯率、安非他命有6成再犯率，這是因為毒品會造成大腦額葉衝動控制部分受到損害，這樣的腦損傷回復期需要約2年，因此如果在接觸毒品後能持續兩年以上獲得妥善戒癮協助，就能獲得較高的戒毒成功率。

提供整合性戒治服務

嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏說：「戒毒者面對的是終生的毒品誘惑，藥癮患者需要的是隨時找得到治療人員」。他提醒，如果不幸沾染毒品，可以善加利用免費戒毒專線0800770885。

談到實務面，他表示「多元治療架構」是大家共同努力的目標，而追蹤藥癮個案就像是大隊接力，患者在尋求協助時，多頭馬車會讓患者無所適從，需要社工、司法、警政各單位協同合作，且還要小心藥癮患者在出監所後不能「掉棒」。

王必勝也勉勵，「期許透過整合平台，匯聚政府與民間力量，一起幫助藥癮者和其家庭恢復身心健康和安穩生活，也讓社會更加安定。 」

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