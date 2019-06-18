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防油紙袋會致癌？ 食藥署：表面剝落或刮傷立即停用

2019-06-18 17:08聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

網路謠傳，雞排對於人體的健康影響不大，影響最大的是裝雞排的「防油紙袋」，據悉，常使用恐會致癌。對此，食藥署闢謠專區今針對此事說明，目前國際對防油紙袋的並無明確的研究顯示會致癌，呼籲民眾在使用防油紙袋時，一旦出現有脫落或是刮傷的情形，應立即更換，避免使用。

防油紙袋主要是在紙袋內層塗上「全氟烷化合物」（perfluorinated compounds，PFCs），屬於一種穩定的長碳鏈結構化學物質，食藥署解釋，長碳鏈結構的化學物質，一端擁有疏水的特性，另一端則具有親水性，因此，全氟烷化合物有防水跟防油的效果。

全氟烷化合物不僅可以作為表面塗層劑，也在工業上，可作為界面活性劑、添加劑等材料；目前使用在紙袋上已經多年，但是國際上至今並未針對全氟烷化合物做出人體健康風險評估，管理標準等都還在研究階段。

食藥署過去曾針對市售產品中，溶出全氟烷化合物物質的情形做一調查，也同步對於國內食品及人體血液進行檢測，獲得台灣本土的基本資料，而針對該資料顯示，台灣的產品及食品檢測，與國外的文獻相比並沒有顯著的異常，血液濃度檢驗也沒有高於其他國家。

不過，食藥署呼籲，民眾若使用含有全氟烷化合物之不沾塗層產品時，應按照產品使用說明書所記載注意事項謹慎使用，當發現塗層表面有脫落或是有刮傷情形，應避免使用且立即更換。

食藥署
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