孕婦及哺乳媽媽 醫師建議減少酒精攝取

2019-06-18 17:15 中央社 台中18日電



孕婦。示意圖／本報資料照片 分享 facebook

台中慈濟醫院婦產科醫師鍾佩穎打破「產婦坐月子用全酒料理補身」習俗，她建議孕婦及哺乳媽媽們減少酒精攝取，以避免影響嬰兒健康，如果無法避免，應等待2小時以上再哺乳。

台中慈濟醫院婦產科醫師鍾佩穎今天表示，酒精會影響新生兒大腦發育，經過烹煮的含酒料理，酒精仍會殘留在哺乳媽媽的奶水，攝取酒精會減少母奶產量，基於安全不只懷孕期間要完全避免酒精，產後的哺乳媽媽不論剖腹產、自然產都應儘量減少酒精攝取。

她指出，2001年，新生兒相關醫學期刊提出「哺乳母親的合理酒精攝取量」，喝下啤酒12盎司或葡萄酒5盎司或高濃度蒸餾酒1.5盎司後，應等2小時後才能哺乳。

美國史丹佛大學醫學院與台灣共同合作的研究（Standford-Taiwan ALDH2 Deficiency Research）顯示，高達47%的台灣人體內基因缺乏乙醛去氫酶（ALDH2Deficiency），以致無法代謝純酒精（乙醛），比率居全球之冠。

鍾佩穎指出，既然近半數國人體質如此，哺乳媽媽即使有所謂「合理飲酒量範圍」，代謝酒精的速率是不是也能符合研究數據，成為值得的關注的問題。

鍾佩穎引用另一項研究結果，母奶裡酒精含量與哺乳媽媽血液中酒精含量接近，攝取酒精後30到60分鐘，母奶酒精含量到達最高。

她指出，攝取酒精後哺乳，嬰兒喝奶量也會下降20%，且會讓嬰兒焦躁不安及睡不安穩。已知研究顯示，酒精不論是懷孕中經由血液透過胎盤傳給胎兒，或產後經由哺乳傳給新生兒，對胎兒腦部發育的影響都不容忽視。

鍾佩穎表示，由於哺乳媽媽的安全酒精劑量目前仍有爭議，減少酒精攝取可以讓寶寶更健康。如果實在無法避免攝取酒精，也應等待2小時以上才哺乳或在攝取酒精前先餵奶，以避免影響嬰兒健康。