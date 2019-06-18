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第四型登革病毒流行 專家：人人有感染風險

2019-06-18 17:13中央社 台北18日電

高雄市登革熱疫情緊繃，桃園市府衛生局擔心疫情，先發起里鄰開始清除孳生病媒蚊動起來...
高雄市登革熱疫情緊繃，桃園市府衛生局擔心疫情，先發起里鄰開始清除孳生病媒蚊動起來。圖／衛生局提供
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疾管署今天示警，因全國降雨且南部有本土登革熱群聚，疫情風險增高。蚊媒專家黃基森也說，今年登革熱隨時會流行，且是第四型病毒，狀況前所未有，全國民眾都有被感染風險。

今年截至目前為止，國內累計20例本土登革熱病例，都在高雄市。另有171例境外移入個案，9成來自東南亞。

有32年登革熱防治經驗的台北市立大學地球環境暨生物資源學系副教授黃基森下午出席疾管署記者會表示，登革熱是一個社區環境病，今年登革熱疫情來得較早，2月就有本土病例，且有幾個潛在威脅，必須即刻防疫。

黃基森說，今年的境外移入病例數為近10年新高，且本土流行型別為第四型，狀況前所未有，因過去台灣都流行第一、第二型，只有民國101年時有零星第四型個案。如果今年爆發第四型大流行，全台民眾可能因缺乏抗體，都有被感染風險。

此外，黃基森表示，根據文獻紀錄，感染登革熱者有8成是不顯性或隱性症狀，患者不會就醫，但還是具有傳染力；有就醫者，也僅65%第一次就醫就確診，有35%要多次就醫才確診，延遲診斷也會提升傳播病毒風險。

蚊子的攝食習慣也是關鍵，黃基森說，斑蚊因警覺性高，吸血時很容易中斷，牠要飽餐一頓需要吸4個人的血，病毒可能後續傳給16個人。

黃基森表示，防堵登革熱疫情必須全方位，「防治不是做了沒有，而是做對了沒有」，民眾第一線要做好防疫工作，居家準備防蚊設備，且蚊子生長是8天一個世代，所以7天內一定要巡倒清刷，尤其是容易被忽略的排水溝、屋頂排水溝等，隨手清理孳生源，也能降低疫情出現後的防疫成本。

疾管署副署長莊人祥表示，高雄市本土登革熱群聚自6月14日至今沒有再新增病例，此波疫情會監測到7月7日，如果都沒出現新個案，疫情應暫告段落。不過，因上週全國各地受梅雨鋒面影響，都有降雨，疫情風險不可輕忽。

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