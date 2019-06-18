全台炎熱上看35度 中醫師教防暑三招

2019-06-18 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



天氣真的好熱！揮別上週梅雨後，本週五就是夏至，典型夏季天氣來到。據中央氣象局資訊顯示，今明兩天受太平洋高壓持續增強，各地都是多雲到晴的天氣，白天各地氣溫偏高，西半部地區及東北部高溫可達35度。

中醫師呼籲，民眾在冷氣房工作得小心感冒、外出時則注意防曬並多補充水份，以避免中暑。

開業中醫師張家蓓表示，時序進入夏日，民眾怕中暑，都會想躲進冷氣房降溫散熱，但其實反而因室內外溫差大，一不注意而導致小感冒，不過民眾有時感冒與中暑當下會分不清。

張家蓓說，若為感冒，患者酸痛感不會只侷限在頭部，全身都會出現痠痛，並伴隨喉嚨痛、咳嗽、流鼻涕等症狀；若是中暑，患者會覺得身體過熱、頭部可能持續出現脹痛感等，讓人難以忍受。

不過中暑在中醫分類上，分為「陰暑」與「陽暑」，並因「氣虛」所致。張家蓓說，陰暑就像上班族處於冷氣房工作，或夏天嗜吃冷飲、冰品等，使熱氣鎖在體內， 一旦熱氣往上跑，但室內冷氣又壓制住，氣排不出去，就會引發頭痛。

而陽暑則是典型在外日曬過久、流汗過多所導致。若要將體內熱氣排出去，必須藉由水氣將熱帶離身體；但夏天太熱加上水喝不夠，光排汗就把水都排光了，身體像鍋子被燒乾般，出現口乾、頭脹痛、精神煩躁，甚至出現過敏與皮膚長疹，當然會不舒服。

若已輕微中暑該如何處理，張家蓓建議，如症狀輕微，建議以刮痧方式讓毛細孔打開、發散熱氣；或用涼性藥膏塗抹頭部，使症狀緩解。夏天時除應適時補充水分外，也可喝些綠豆湯與吃西瓜來消暑益氣，不過張家蓓也提醒，西瓜偏涼性，勿晚上吃以免身體過寒。

此外，適量運動雖可揮發汗水，不過應在運動前先喝水而非運動後，以免感覺到口渴時，已經處於輕微脫水現象了。