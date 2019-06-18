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日本腦炎流行 嘉義縣出現首例確診病例

2019-06-18 16:51聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣今天傳出今年首例日本腦炎確診病例，衛生局說，個案是六腳鄉49歲男子，無國內外旅遊史，5月31日因發燒、意識障礙及肌張力異常等，當日就醫，立即住院及採檢通報，17日確診為日本腦炎，目前個案住院治療中。

衛生局調查，個案平時活動場所以工作及住家為主，活動場所周圍3公里內有溝渠及豬舍，並無其他家屬同住，衛生局已針對個案工作地及住家周圍環境進行病媒蚊調查及掛燈誘捕病媒蚊等防治工作。

另針對疫情也逐一到附近養豬業者進行相關人員衛教宣導，同時加強附近民眾的教育宣導及適齡兒童疫苗催種工作，也鼓勵業者到嘉義長庚醫院旅遊門診接受相關諮詢及施打疫苗，嚴防疫情蔓延擴散。

台灣日本腦炎流行季節集中在5至10月，傳染媒介為病媒蚊，分別有三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊，喜歡孶生在水田、灌溉溝渠、池塘、草地積水、大型容器等，吸血高峰期為黃昏與黎明時段。大部分為無症狀感染，少數人則會有發燒、頭痛或嘔吐等腦膜炎症狀；有些人伴隨意識改變、抽搐、肢體麻痺或性格異常等症狀，更嚴重可能導致精神、神經性後遺症或死亡。

衛生局長祝年豐呼籲民眾，流行期多注意環境衛生，做好病媒蚊孳生源清除，儘量避免黃昏與黎明，在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近活動。若無法避免，請穿長袖衣褲，防蚊蟲叮咬，降低感染風險。疫苗接種是預防日本腦炎最有效方法，家中有未完成疫苗接種適齡幼兒，家長應儘速帶往轄區衛生所或指定醫療機構接種。

嘉義縣今天傳出今年首例日本腦炎確診病例，圖為衛生局防疫人員清除病媒蚊孳生源環境。...
嘉義縣今天傳出今年首例日本腦炎確診病例，圖為衛生局防疫人員清除病媒蚊孳生源環境。圖／衛生局提供
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衛生所病媒蚊疫苗
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