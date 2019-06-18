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林鄭月娥指修例無時間表 但暫緩、擱置、撤回差在哪？

韓國瑜怒嗆「一國兩制」陸媒驚：多深的仇才發如此毒誓

疾管署周末加班審登革熱補助 蚊子專家：防疫重點是他

2019-06-18 16:46聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

高市府因登革熱補助經費多次與中央互槓，高雄市長韓國瑜昨在電視節目中，再指中央卡補助，甚至說「有人得登革熱，就算蘇院長頭上」。疾管署再次強調，已於上周末加班審查補助，待行政院同意動支中央第二預備金；病媒蚊專家則指出，登革熱防治「不是做了沒有，是做對了沒有」團結里鄰長、志工協助更重要。

傳染病防治法第5條及第72條，登革熱防治經費應由地方政府自行編列，中央則適時提供必要協助。中央每年都會核定補助縣市政府辦理登革熱等病媒傳染病防治計畫，高雄市今年度傳染病防治補助款共1523萬9千元均已全數撥付完畢，其中861萬元為登革熱防治補助費，已高於去年核定補助金額，且為全國最多。

高市曾2月19日及5月21日跨部會蚊媒會議中，提出5300萬元及4600餘萬元經費補助請求，疾管署副署長莊人祥指出，當中央核給防治補助款使用完畢及動支地方第二預備金，仍有不足夠，地方才能再提出申請中央第二預備金，衛福部部長陳時中日前簽發公文向行政院爭取動支108年第二預備金，該署也已於6月14日傍晚收到高雄市政府來函。

據悉，政院將在明天「重要蚊媒傳染病防治協助地方專案小組第一次會議」現場回應高雄防疫經費。今年是否有提早動用中央第二預備金，供登革熱防疫，莊人祥表示，自從2014及2015年登革熱萬例個案後，自2016年起每年都會在疫情初期就給出中央第二預備金，及早防杜疫情，2017年5月動用、2018年則在7月時使用，今年不算太早給。

外界好奇高雄市府今年登革熱防疫費用是否用在刀口上，近年都有到疫區現場指揮、台北市立大學地球環境暨生物資源學系副教授黃基森表示，今年未實際到高雄市疫區現場，並不了解實際防治情形，不便加以評論。

但黃基森強調，花錢防治前，評估效果很重要，必須講求科學防疫，「不是做了沒有，是做對了沒有」登革熱防治是風險溝通及教育，需由里鄰長、志工關鍵性人物協助，改變民眾錯誤觀念，走進民眾家中噴藥、民眾主動清理孳生源，才能有效防疫。

近期高溫多雨病媒蚊活躍度增加，疾管署與臺北市立大學地球環境暨生物資源學系黃基森副...
近期高溫多雨病媒蚊活躍度增加，疾管署與臺北市立大學地球環境暨生物資源學系黃基森副教授號召全民一同清除孳生源，防範登革熱。照片左起：疾管署副主任郭宏偉、疾管署副署長莊人祥、台北市立大學地球環境暨生物資源學系副教授黃基森、疾管署防疫醫師林詠青。記者陳婕翎／攝影
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登革熱高雄市傳染病
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