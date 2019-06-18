疾管署周末加班審登革熱補助 蚊子專家：防疫重點是他

2019-06-18 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



高市府因登革熱補助經費多次與中央互槓，高雄市長韓國瑜昨在電視節目中，再指中央卡補助，甚至說「有人得登革熱，就算蘇院長頭上」。疾管署再次強調，已於上周末加班審查補助，待行政院同意動支中央第二預備金；病媒蚊專家則指出，登革熱防治「不是做了沒有，是做對了沒有」團結里鄰長、志工協助更重要。

依傳染病防治法第5條及第72條，登革熱防治經費應由地方政府自行編列，中央則適時提供必要協助。中央每年都會核定補助縣市政府辦理登革熱等病媒傳染病防治計畫，高雄市今年度傳染病防治補助款共1523萬9千元均已全數撥付完畢，其中861萬元為登革熱防治補助費，已高於去年核定補助金額，且為全國最多。

高市曾2月19日及5月21日跨部會蚊媒會議中，提出5300萬元及4600餘萬元經費補助請求，疾管署副署長莊人祥指出，當中央核給防治補助款使用完畢及動支地方第二預備金，仍有不足夠，地方才能再提出申請中央第二預備金，衛福部部長陳時中日前簽發公文向行政院爭取動支108年第二預備金，該署也已於6月14日傍晚收到高雄市政府來函。

據悉，政院將在明天「重要蚊媒傳染病防治協助地方專案小組第一次會議」現場回應高雄防疫經費。今年是否有提早動用中央第二預備金，供登革熱防疫，莊人祥表示，自從2014及2015年登革熱萬例個案後，自2016年起每年都會在疫情初期就給出中央第二預備金，及早防杜疫情，2017年5月動用、2018年則在7月時使用，今年不算太早給。

外界好奇高雄市府今年登革熱防疫費用是否用在刀口上，近年都有到疫區現場指揮、台北市立大學地球環境暨生物資源學系副教授黃基森表示，今年未實際到高雄市疫區現場，並不了解實際防治情形，不便加以評論。