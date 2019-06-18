今年本土登革熱流行型太少見 專家：全民幾乎都沒抗體

2019-06-18 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



國內登革熱疫情持續升溫，擁有32年登革熱防治經驗的病媒蚊專家黃基森分析，今年本土登革熱流行型別為過去較少見的第四型，過去大流行幾乎都不是該型，換句話說，民眾幾乎沒有第四型登革熱抗體，全民都有被感染的機會，若今年夏季雨量豐沛，今年本土登革熱會是難控制的一年。

患者感染到某一型的登革病毒，就會對那一型的病毒具有終身免疫，但台北市立大學地球環境暨生物資源學系副教授黃基森指出，第四型登熱過去都是零星個案，應提高警覺，尤其過去感染過第一型、第二型及第三型登革熱的民眾。

臨床上重複感染不同型登革病毒，嚴重恐出現出血或嚴重器官損傷的登革熱重症。 對此，疾管署副署長莊人祥強調，醫療院所對登革熱重症病例有相當經驗，目前高雄第四型登革熱群聚共19例病例，自6月14日迄今未新增病例，但登革熱是環境社區病，是否擴大需觀察至7月7日。

2014及2015年本土登革熱大爆發，病例數累積上萬人，恐與當年聖嬰現象、破紀錄高溫有關，莊人祥提醒，今年也有聖嬰現象跡象，自年初至今溫度較30年來平均高出1至3度，疾管署將持續監測國內病媒蚊密度及疫情趨勢，並協助地方政府執行各項防治措施，及時給予化學兵支援。

黃基森說，蚊子習性已改變，三十年前認為不會有埃及斑蚊卵的排水溝、天溝（屋頂排水溝）都變成孳生源，降雨量多寡是登革熱防治最難控制的因素，當月降雨天數在十四天以上，積水容器不會乾掉，病媒蚊就會持續生長，建議應加強排水溝及天溝的孳生源清除。