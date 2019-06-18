拚事業肝腫瘤11公分不知 香港籍美術公司老闆樂觀抗癌

2019-06-18 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



中國醫藥大學附設醫院細胞治療中心今天啟用，獲邀到場的37歲陳姓香港籍美術設計公司老闆，在35歲時肝癌復發為四期，且肝轉移如滿天星，經接受自體免疫樹突細胞治療，如今肝指數正常，肺臟癌細胞全數消失，他現身說法建議，癌末不代表是絕症，勇敢面對，積極治療。

陳姓病患說，他在罹癌前，事業心很重，自恃年輕體健，熬夜、應酬、抽菸，忙著拚事業，沒想到前年3月，也就是35歲、新婚2年，因腹部疼痛就醫，確診肝癌三期，人生成黑白，腫瘤長11公分，在香港沒有醫師敢動刀。

陳姓病患跨海來台，向國內肝癌權威、中國附醫細胞治療中心執行長鄭隆賓求診，經接受手術切除後，追蹤第三個月，發現癌復發，肝轉移如滿天星，病況不樂觀，可能只剩半年壽命，他已經做了最壞打算，準備辦後事。

陳姓病患指出，當時醫師鄭隆賓認為他還年輕，建議他「拚一拚」，他決定放手一搏，聽醫師的建議，先接受標靶、免疫檢查點抑制劑治療，並且抽取肺癌細胞抗原，經一個月製成可辨識肺癌細胞的樹突細胞疫苗後，接受4個月療程注射疫苗，啟動體內T細胞殲滅肺癌細胞，如今經長期追蹤，肺癌細胞全數消失，肝指數正常。