影／首位赴美取得媒人執照 分析台女婚配需求大於男性

2019-06-18 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



傳統相親似乎已經落伍，但婚配需求一直存在。姻緣工程師王亭嵐去年起經營Aimm現代美緣公司，她也是台灣第一個取得專業媒人證照的專業工作者。Aimm經營交友App，累積大量的客戶數據，並提供一對一諮詢服務，助世界各地的台灣人找對象，目標是幫客戶「找到最後一任男女朋友」。

王亭嵐小時候的夢想是當家庭主婦。如今結過婚也離過婚，短短兩年的婚姻經驗，讓她對結婚這件事有了更多省思。她曾旅美多年，一直想創一份和「牽線」有關的事業，做一份可以同時服務美加地區和台灣地區的工作。

創業之前，她思考還有哪些服務是市場破口，因緣際會下看到美國的專業媒人學院，便去報名上課。王亭嵐說，那是一個為期兩個月的學分班，全美沒有其他學校提供這樣的課程訓練。這個學分班像是媒人的在職專班，供專業媒人進修、交流，結訓後便安排考取證照，讓學員的專業更能在市場上站得住腳。

這個媒人學校教些什麼？王亭嵐分享，媒人的本質就是「幫人介紹」，從理論到實務都是課程內容。理論的部分包括心理學、行為心理學，學校會舉辦「媒人大會」，類似研討會，邀請各領域學者分享有關婚配心理學或社會學理論。實務上，媒人學院致力探討什麼樣的配對流程最順暢，例如「符合條件」的定義，甚至還要練習當約會顧問，以免自己辛苦安排配對雙方見面，結果被戀愛新手的NG行為搞砸。

王亭嵐一面在媒人學院進修，一面規畫自己的事業，並訓練一批婚姻規畫師。目前的成果是配對成功率達62%，也就是一個客戶最多安排兩次見面，就會遇到他喜歡、可以繼續交往的對象。

除此之外，王亭嵐也經營交友App，目的是提供低價的服務收集客戶名單，用大數據的思維提升一對一諮詢品質，以及婚配的精準度。她說，雖然App改變找對象的方式，但範圍太廣，客戶若想精準的鎖定人生中的另一半，還是回過頭找實體的媒人服務。