交大首設越南碩士境外專班 8月招生30名

2019-06-18 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



交通大學國際半導體產業學院與越南河內國家大學下屬自然科學大學合作，將於今年8月開始招收首屆「國際半導體產業學院越南境外碩士專班NCTU-ICST Overseas Master Degree Program at VNU-HUS, Vietnam (NIMPH)」，議定每年招募30名境外碩士班學生，為全台第一間半導體領域碩士境外專班，預計於2020年春季班正式開班授課。

交大校長張懋中偕副校長張翼、教授程海東和呂志鵬等人17日赴越南河內於駐點辦公室揭牌，張懋中表示，全球化導致人力資源在全球流動，人才不再侷限於一個地區或國家，交大與越南河內國家大學下屬自然科學大學設立「半導體產業境外專班」，在教育部高教司支持下，將共同培育半導體菁英，強化鏈結越南當地半導體公司，讓越南學生加入台灣半導體培訓系統。

交大也在越南河內國家大學下屬自然科學大學舉辦招生說明會，當天有近百位大學生參加說明會，以了解專班修課、畢業條件及獎學金等資訊，此專班和勝麗公司將提供全額獎學金給優質學生。

專班執行長兼國際半導體產業學院副院長呂志鵬表示，越南學生只要滿足畢業條件將取得「交通大學畢業證書」，不用出國也可取得國外學歷，同時亦可如沐於交大教授專題研究之下。另外，將安排優質學生暑假到台灣實習，還可至指導教授實驗室使用先進設備儀器，而頂尖半導體產業亦有意提供實習名額。