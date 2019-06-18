還用全酒料理坐月子？婦產科醫師這樣說

2019-06-18 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



很多產婦坐月子中採用全酒料理補身，台中慈濟醫院婦產科醫師鍾佩穎表示，酒精會影響新生兒大腦發育，且經過烹煮的含酒料理，酒精仍會殘留在哺乳媽媽奶水中，攝取酒精並會減少母奶產量，不僅懷孕期間孕婦要完全避免酒精，產後的哺乳媽媽不論剖腹產、自然產，都應儘量減少酒精攝取。

鍾佩穎指出，新生兒相關醫學期刊於2001年提出「哺乳母親的合理酒精攝取量」，喝下啤酒12盎司或葡萄酒5盎司，或是高濃度蒸餾酒1.5盎司後，應等2小時後才能哺乳。他舉例，警察實施酒測常見駕駛說「只是幾個小時前，跟朋友一起喝了碗燒酒雞湯，不知道為什麼會超過標準」，顯見含酒料理不管燒得再怎麼開，其實都有部份酒精殘留在湯裡。產婦媽媽喝下酒精料理再哺乳，小朋友就會在乳汁喝到酒精。

鍾佩穎指出，另有研究指出，母乳裡酒精含量與哺乳媽媽血液中酒精含量接近，攝取酒精後30到60分鐘，母乳酒精含量最高。攝取酒精後哺乳，嬰兒喝奶量會下降20%，且會讓嬰兒焦燥不安及睡不安穩，已知研究更顯示，酒精不論是懷孕中經由血液通過胎盤傳給胎兒，或產後經由哺乳傳給新生兒，對胎兒腦部發育的影響都不容忽視。