情緒細膩+經濟依賴 女性戒毒更困難

2019-06-18 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



據統計，台灣逾30萬人有非法物質濫用狀況，需要專業協助。但衛福部桃園療養院成癮治療科主任吳坤鴻指出，女性戒毒比男性困難，因女性情緒細膩，很容易在憂鬱時刻飲酒用藥，且用量會隨著年紀增長而愈來愈多；加上女性體脂肪比例高，更容易堆積藥酒毒性。

此外，不少女性對男友或先生有經濟依賴，當男性用藥，很容易就蠱惑女性跟著使用，也因此常見女性以性交易行為換取毒品使用。有時女性醒悟想戒毒，卻又可能遭藥頭或毒蟲跟蹤，人身安全受到威脅，無法逃離毒癮深淵。

桃園療養院接手「整合性藥癮醫療示範中心」計畫後，特別設置女性藥癮專區，除了打造溫馨治療環境，也可避免女性受到男性個案的不當壓力與介入。另也提供孕期的成癮治療介入，減低母親與寶寶的毒害。

嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏說，每位藥癮患者遇到的問題都不一樣，可能是職場障礙，也可能是家庭問題，而父母吸毒也可能影響小孩安危，必須讓患者隨時能找到不同領域的專業人員幫忙。

「把藥癮者當病人而非犯人，才有效協助他們從混亂的生活逐漸穩定。」李俊宏說，藥癮者回歸社會的困難度不亞於精神障礙患者，如何提供就業服導和職涯諮詢，定期關心他們在工作上的適應程度等，才能讓他們對未來更有信心。