無毒新生活 40歲的他存下人生第一筆5萬元

2019-06-18 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



戒毒是一段漫長痛苦的路，還有人花上萬元接受另類療法，傷荷包又無效。衛福部去年推出「整合性藥癮醫療示範中心」試辦計畫整合全方位資源，協助藥癮患者擺脫毒品、重返社會。40歲的劉先生即接受中心提供的美沙冬替代治療，賺了人生第一筆5萬元存款，數目雖少，但讓他對未來更有自信。

衛福部醫福會執行長王必勝表示，藥癮造成犯罪、健康、工作收入減少等大量社會成本，但仇視、責罵與法律監禁，只會使藥癮者因標籤化或被迫中斷工作和學業，難以回歸家庭、重返社會，更加難以擺脫對毒品的依賴。

衛福部桃園療養院成癮治療科主任吳坤鴻說，美國國家衛生研究院2018年的研究資料顯示，花100元治療藥癮個案，防範犯罪可減少300到600元的社會成本，若包含醫療節省的成本，則可達1100元。

「台灣的美沙冬治療也有類似結果。」吳坤鴻表示，據該院追蹤110名接受美沙冬替代療法的患者一年，海洛因每日使用率從3.13次降至0.48次，海洛因月花費從6萬降至1萬多元，經濟月收入則從2.4萬多元提升至2.8萬元。

此外，桃園藥癮者偷拐搶騙的犯罪率也於2006至2007年期間，分別下降13%和19.7%。由此可見，將藥癮者判刑關押雖可暫時隔離毒品，但無法解決吸毒根源，必須有專業介入幫忙，才有機會提升戒毒成效，節省社會和醫療成本。

去年10月，衛福部推出整合性藥癮醫療示範中心計畫，陸續核定由桃園療養院、草屯療養院、嘉南療養院及北市聯醫松德院區等四家醫院建置。目前已結合85家不同機構資源，服務涵蓋北、中、南三區共11縣市。

衛福部心口司長諶立中說，該示範中心是由藥癮醫療作為整合平台，先連結可能接觸藥物濫用個案的警政、社政、衛政、勞政、教育及司法等系統，再銜接不同醫療或非醫療等資源，以提供個案跨區域和跨專業的處遇方案。

吳坤鴻舉例，該院是最全台美沙冬替代療法服務量最多的治療中心，而自承接示範中心後，成癮治療門診出席率從六成五提高至七成六，同時該院也處理酒藥癮以外的共病症，讓成癮和疾病一起改善。

一名接受美沙冬替代療法的劉先生說，他接受治療三個月，首次擁有人生第一筆5萬元存款。對年近40的人，5萬元存款是很可笑的數目，但對他來說是不可能的任務。「那種完全靠自己努力得到的成就感，是無法言喻的甜美滋味。」