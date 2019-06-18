CP值最高的暑假！來這10大博物館吹冷氣 集點送大禮

2019-06-18 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



教育部、文化部所屬管所及國立故宮博物院，在今年暑假聯合舉辦以「High客任務」為題的「Muse大玩家」系列活動，在各大博物館及圖書館規劃展示典藏品、書籍、展覽及體驗活動等。教部主任秘書朱楠賢表示，民眾可攜家帶眷光臨各大場館，寓教於樂、又有冷氣吹，「絕對是CP值最高的暑假」。

政府也建置了「Muse大玩家」網站，透過Line@及Facebook（臉書）傳送各類展演相關資訊。另外野推出集章活動，凡持活動集點卡參訪各館所集滿3點，即可擇任意一館所兌換宣導品。

「High客任務」相關展演活動簡介如下：

●國立社教機構

一、國立台灣科學教育館透過「避難包了沒！防災任務包」帶領觀眾以突破關卡的方式，學習臺灣地質環境、建立居家防災的相關知識。

二、國立自然科學博物館舉辦「拍岸鯨奇」特展，將以鯨豚與人類相遇的潮間帶為交界點，從鯨的擱淺角度切入，帶出鯨與人的相互關係與生活故事。

三、國立科學工藝博物館策劃「與研究員有約」的活動，於工業技術研究院及科工館共同打造的常設展示廳內，展示34種工研院研發的創新技術，此活動為展廳忠實觀眾和工研院研究員們，動手學習及交流互動的特殊活動。

四、國立海洋科技博物館以「海洋生物穿越大探索」的展覽，揭開海洋生物穿越史的秘密。

五、國立海洋生物博物館規劃「發現貝魯卡」集章兌獎活動，鼓勵民眾至白鯨展覽區觀察學習館內的3頭白鯨，認識海生館的照護工作，並對白鯨的研究成果產生新的認識。

●國立文化機構

一、國立台灣博物館舉辦「台博『跳館』之旅」，開放觀眾遊歷台博館、土地銀行展示館、及南門園區，透過各展館古蹟展覽，跳躍穿梭至古今文化與歷史之中。

二、國立台灣歷史博物館的「仙怪歷險記」，讓觀眾透過AR與來自常設展重要文化轉化而成的仙怪互動，瞭解文物的文化意涵。

三、國立台灣美術館策劃的「108年全國美術展」，是國內獲得高度認同的共辦競賽美展，藉由觀看不同形式表現的藝術作品以及創作語彙表達的情感想像，引導觀眾思考自身與環境的對話。

四、國立傳統藝術中心規劃的「亞太樂器常設展—多媒體互動體驗」，利用台灣及亞洲各國特色樂器，揭開亞太音樂文化的神秘面紗，將太平洋上的各地風情集聚於此，向觀眾呈現。

●國立故宮博物院

以動物園為主題策劃展覽，例如：「故宮動物召喚師」的活動，藉由「故宮動物園」的意象，讓學童試著找回24隻動物失去的記憶，對照著圖鑑寫上正確的答案，便能解除記憶封印，以故事性方式帶領學童完成認識動物的任務。

「故宮動物園」暑期特展則是故宮博物院首次為學童舉辦的特展主題，展覽中包含了各式各樣的動物圖畫，將動物們化為故宮中的大哥哥、大姐姐們細心照顧和精心挑選的神奇寶貝，增加孩童與動物形象之間的熟悉度與遊玩的樂趣。