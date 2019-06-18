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2019全球情緒報告：用金錢可以買到快樂 但會飽和

2019-06-18 15:50女人迷：最走心的女力媒體

也許，快樂根本就沒有方法可循，但透過理解自己，我們都能離快樂更加接近。圖片來源/...
也許，快樂根本就沒有方法可循，但透過理解自己，我們都能離快樂更加接近。圖片來源/Ingimage
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你知道世界上最快樂的國家，不是福利制度完善的北歐國家，也不是擁有高度自由、先進的北美國家嗎？國際數據調查公司蓋洛普在《2019 全球情緒狀況報告》中揭露，有錢人雖然確實比較快樂，不過因為金錢所帶來的快樂，其實是有上限的。也許，快樂根本就沒有方法可循，但透過理解自己，我們都能離快樂更加接近。

國際數據調查公司蓋洛普（Gallup）在日前公佈了《2019 全球情緒狀況報告》。他們走訪了超過 140 個國家，訪問了 15 萬名的成年人，透過詢問受訪者「前一天的情緒狀況」來完成這項報告。

但在揭曉報告結果以前，蓋洛普的高階主管拋出了一個大家都關心的問題：「金錢能買到快樂嗎？」

「用金錢買快樂」不是不可能

蓋洛普高階主管 JON CLIFTON 表示，在討論金錢能否買到快樂以前，應該要先檢視自己認為「什麼是快樂」？有人認為能夠跟身邊重要的人相守就是快樂，有人認為擁有高度生活品質才是快樂，有人認為不顧一切代價追求理想是快樂，有人認為隨心所欲不受拘束是快樂。

因此，得先理解自己對快樂的定義，才有可能進一步回答「金錢是否能買到快樂」。（推薦閱讀：尋找快樂的 15 種方法：我們有讓自己開心的義務）

曾獲諾貝爾奬的學者 Daniel Kahneman 與 Angus Deaton 做過一個有名的實驗，他們發現賺越多錢的美國人，生活的品質也越高。因此如果「生活品質」是構成快樂的因素，那麼金錢確實能幫助人們感到快樂，而在聯合國公佈的《全球幸福報告》中，也能發現越富有的國家，人民的生活品質也會越高。

但只要擁有金錢、生活品質高，就能達成完全的快樂嗎？美國普渡大學近期發現「金錢可以帶來快樂，但也會飽和」，根據普渡大學的研究報告顯示，一旦月收入超過 10 萬美元後，人們的快樂程度將會隨之下降，這有可能與富裕背後，隨之而來的奢侈、浪費有關。

若我們認為「有高的生活品質」是更接近快樂的方法之一，那麼金錢確實可以買到一部分的快樂，但絕對不是全部。

最快樂國家：巴拉圭、巴拿馬、瓜地馬拉

在《2019 全球情緒狀況報告》中，蓋洛普團隊針對各國人民的正面與負面情緒提問，發現全球正面情緒最高的國家均位在拉丁美洲，前三名分別是：巴拉圭、巴拿馬和瓜地馬拉。在全數受訪者中，至少有七成認為目前的生活是正向的，讓他們感覺生活快樂的原因有享受當下（71％）、擁有充分休息（72％）、微笑或不時大笑（74％）、感覺自己被尊重（87％）。

負面情緒最高的國家則均位於非洲，分別是查德共和國、尼日和獅子山共和國。其中，查德共和國位於非洲大陸的中心，因為遠離海洋，全年氣候炎熱，且國土幾乎被沙漠佔據，所以又被稱為「非洲死亡之心」。

在查德共和國的訪問裡，有六成的人表示他們過去都經歷過身體疼痛（66％）並感到焦慮（61％）、悲傷（54％）和壓力（51％），查德人民的「憤怒比例」甚至比世界平均值高出兩倍。

正面情緒與負面情緒最高的國家都位在同一塊土地上，顯示了除了氣候、地理位置的外在影響，文化、社會也是影響人們情緒變化的關鍵因素。儘管每一個人的快樂感知程度都不相同，但我們仍可從《2019 全球情緒狀況報告》中歸納出快樂構成的要素包含：感到安心、安全、被尊重、擁有足夠休息，並且要「會笑」。

屬於你的快樂，要靠自己尋找

前段提到，我們應該定義自己的快樂，才有辦法「找到」快樂。仔細想想，哪些事會讓你感到放鬆、安心、被尊重、會大笑呢？希望你已經走在讓自己感到快樂的路上，但若你還沒，也請讓我們陪你一起找到能讓你快樂起來的方法。（推薦閱讀：「你才是這世界上，最該去愛自己的人」獨立女子的六種快樂方法）

2019 女人迷年度活動「我愛我快樂生活節」為你準備運動、閱讀、繪畫、旅行、表演等相關活動，如果你還不知道如何讓自己快樂起來，何不來探索看看？

圖片擷自《2019 Gallup Global Emotions》
圖片擷自《2019 Gallup Global Emotions》
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