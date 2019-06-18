又是高雄蚊子惹禍 今年首例日本腦炎死亡個案出現

2019-06-18 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



疾病管制署今公布，國內新增3例日本腦炎確定病例，另也新增1例死亡病例，為今年首例日本腦炎死亡個案，是疾管署6月4日公布高雄市50多歲女性，日本腦炎疫苗接種史不詳，該名個案於5月28日收治加護病房，雖經近兩周救治，仍不幸因病情不斷惡化死亡。疾管署提醒，日本腦炎重症致死率高達3成，民眾應加強防蚊。

針對新增的確診個案，疾管署防疫醫師林詠青表示，新增的3名個案為高雄市左營區60多歲男性、屏東縣南州鄉50多歲男性及嘉義縣六腳鄉40多歲男性，近期皆無國外旅遊史，發病日介於5月27日至6月3日之間，目前皆仍住院治療中。

其中高雄市個案住家附近有水田、水窪地及禽舍等；屏東縣個案曾至有飼養鴿子的友人家；嘉義縣個案平常除住家及工作地外無固定活動場所，其住家及工作地附近有豬舍、大型排水溝。衛生單位已前往個案住家及活動地周邊進行環境調查、孳生源清除及於禽舍懸掛誘蚊燈以降低病媒蚊密度等相關防治措施，並加強對當地民眾衛教宣導。

台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，國內今年截至目前共7例確定病例，分別為高雄市4例、嘉義市、嘉義縣及屏東縣各1例；近年各縣市多曾出現散發病例，2015至2018年全國同期確定病例數分別為11、5、7及18例，提醒民眾三斑家蚊等日本腦炎病媒蚊全台皆有蹤跡，各年齡層都有感染風險，民眾不能掉以輕心。

林詠青提醒，日本腦炎患者嚴重可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，重症致死率約2至3成，即使逃過死劫，仍有3至5成可能留下肌肉無力、語言障礙、性格改變等後遺症，幼兒甚至會影響智力發展。提醒幼兒、老人等免疫力較差者都是高風險族群。