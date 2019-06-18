你知道附近超商叫什麼名字嗎？「成龍」、「熊貓」、「學霸」、「初戀」全都有

2019-06-18 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



除了寄收包裹會用到之外，很少人會去留意住家、辦公室或學校附近的超商店名，一般超商取名大多也都以行政區域或街道路名為主，隨著近年來各家超商積極打造更吸睛的特色門市，有不少超商的店名也大玩巧思，「學霸」、「初戀」、「成龍、「廖添丁」、「龍五」、「熊貓」、「鮪魚」、「萬巒豬腳」全都在超商店名現身，甚至還有「夜店」、「飯店」，下次去超商採買時不妨看看門市隱藏版的小巧思。

7－ELEVEN表示，門市名稱由加盟主自行決定，通常以地理位置、周遭環境命名，但有一些趣味的取名，像是鄰近錢櫃KTV的「台北歡唱門市」，以藝人名字取名的「桃園成龍門市」等，新北五股的「龍五門市」因加盟主當初想不到命名，與公司內部討論後，大家覺得他的神韻像電影賭神中的龍五，因此取名。

另外還有以吉祥話命名的7－ELEVEN新竹飛鳳門市、飛凰門市、騰達門市以及宜蘭永裕門市、高雄愛河門市；也有以容易上口的俏皮疊字命名，像是台中嘟嘟門市、墾丁咚咚門市、台南安安門市、板橋心心門市等，其中嘟嘟門市因「嘟嘟」疊字有兩個口，代表門市提供相當多的食品，能讓大眾滿足口腹之慾、吃得胖嘟嘟。

全家便利商店盤點趣味店名，發現許多店長發揮巧思，將店名結合地方名產、歷史甚至個人興趣，像是新北市「八里廖添丁店」，店長希望讓更多人認識當地的傳奇人物廖添丁，除了店名之外，還在店內設計廖添丁Q版繪畫；另外還有「新竹鐵支店」、「恆春熊貓店」、「東港鮪魚店」、「萬巒豬腳店」、「台中忠孝夜店」等。去年底才開幕的「全家圓山飯店」，因開在圓山飯店內，裝潢導入彩繪玻璃、仿古畫、木作窗櫺及大紅燈籠等宮廷元素，已成為觀光客、台北一日遊的打卡熱點。

坐落在原鄉的「全家仁愛高山青店」，店內天花板裝潢放上原住民圖騰；苗栗獅潭老街旁的「全家苗栗獅潭店」堪稱最豪邁，由於店長曾在自行車店工作，裝潢時將競賽型自行車直接掛上窗戶，底下的窗台還設計成迷你版雙線道馬路，把先前的肖像動物集點商品一字排開，彷彿有的在等紅燈、有的在過馬路，童趣十足，牆壁繪畫也特別挑選兩匹馬與一隻熊合踩協力單車的逗趣圖案。

萊爾富門市原本是以地緣關係、所屬建築物為主要的命名方式，近年來也融入了地方特色、風土民情等比較有趣或感性的元素，像是「北市日出店」為Cstore新店型的第一間店，以「日出東方惟我不敗」為靈感；「三重初戀店」原為一般店型，後來改為Cstore風格店，希望能與消費者再一次相戀，因此命名為初戀店；「中和浪漫店」門市前方有一個寫有I LOVE YOU的愛心裝置藝術，以遇見浪漫製造話題；「大安學霸店」因位於台灣第一學府的台灣大學，因此以學霸來命名。