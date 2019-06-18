影／越竹航空跨出越南首飛桃園機場
越南最新成立的越竹航空公司（Bamboo Airways），跨出越南的第1條國際航線，18日中午首航飛抵桃園機場，越竹航空台灣區總代理慶澤旅遊在第1航廈舉辦盛大的首航剪綵儀式，親切地空姐也在機門口比出「你好」的手勢，歡迎旅客登機，飛往越南中部城市峴港。
越竹航空第1條國際航線首航儀式，18日上午11時30分在桃園機場第1航廈出境大廳舉行，越竹航空台灣區總代理慶澤旅遊董事長張志嘉，邀請駐台北越南經濟文化辦事處大使阮英勇、觀光局桃園機場辦事處主任陳榮欽、桃園機場公司業務處副處長陳慶隆等來賓剪綵。首航班機後推時，桃園機場公司消防隊派出消防車噴出水柱歡送。
越竹航空由越南最大的產業集團FLC集團所投資設立，今年1月正式開航，初期飛航越南國內航線。因看重台灣與越南間旅遊及商務需求，將台灣設定為國際航線的首飛航點。桃園往返越南峴港航線目前為每5天1個往返，台灣時間下午1時25分自桃園機場起飛，抵達峴港為當地時間下午3時25分；回程航班為當地時間上午8時40分自峴港機場起飛，台灣時間中午12時25分返抵桃園機場。
越竹航空推出「不只是飛行」的宣傳口號，主打提供舒適的飛行體驗，採用全新A321neo客機飛航峴港航線，這型客機擁有最舒適的座位，配置8個商務艙座位，經濟艙也比較一般航機間距更寬。越竹航空預計在2022年前引進60架A320和A321neo客機，以及40架B787-9夢幻客機，成為擁有百架飛機機隊的航空公司，未來期望打造成全球國際航線的五星級航空公司。
張志嘉董事長表示，峴港航線開航後，越竹航空已經規劃在9月間開闢下龍灣雲頓機場的航線，縮短旅客從河內轉陸路交通前往下龍灣的時間。後續也將陸續開航台灣直飛芽莊、富國島、河內等多條航線。
位於越南中部的峴港，被美國國家地理雜誌評為人生必到的50個景點之1，有「東方夏威夷」之稱，近年更被票選為世界10大爆紅城市的第1名，豐富的旅遊資源，不但坐擁自然美景，更有現代與歷史共融並存的和諧美，世界知名的美溪海灘優美的海岸線也吸引非常多國際級飯店與渡假村進駐，滿足所有客群的旅遊需求，也是國際旅客心目中的渡假勝地。越竹航空開航後直飛峴港，2.5小時即可置身越南中部美景之中，讓前往峴港的旅客更加便捷與舒適。
留言