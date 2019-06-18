影／越竹航空跨出越南首飛桃園機場

2019-06-18 15:17 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



越南最新成立的越竹航空公司（Bamboo Airways），跨出越南的第1條國際航線，18日中午首航飛抵桃園機場，越竹航空台灣區總代理慶澤旅遊在第1航廈舉辦盛大的首航剪綵儀式，親切地空姐也在機門口比出「你好」的手勢，歡迎旅客登機，飛往越南中部城市峴港。

越竹航空第1條國際航線首航儀式，18日上午11時30分在桃園機場第1航廈出境大廳舉行，越竹航空台灣區總代理慶澤旅遊董事長張志嘉，邀請駐台北越南經濟文化辦事處大使阮英勇、觀光局桃園機場辦事處主任陳榮欽、桃園機場公司業務處副處長陳慶隆等來賓剪綵。首航班機後推時，桃園機場公司消防隊派出消防車噴出水柱歡送。

越竹航空由越南最大的產業集團FLC集團所投資設立，今年1月正式開航，初期飛航越南國內航線。因看重台灣與越南間旅遊及商務需求，將台灣設定為國際航線的首飛航點。桃園往返越南峴港航線目前為每5天1個往返，台灣時間下午1時25分自桃園機場起飛，抵達峴港為當地時間下午3時25分；回程航班為當地時間上午8時40分自峴港機場起飛，台灣時間中午12時25分返抵桃園機場。

越竹航空推出「不只是飛行」的宣傳口號，主打提供舒適的飛行體驗，採用全新A321neo客機飛航峴港航線，這型客機擁有最舒適的座位，配置8個商務艙座位，經濟艙也比較一般航機間距更寬。越竹航空預計在2022年前引進60架A320和A321neo客機，以及40架B787-9夢幻客機，成為擁有百架飛機機隊的航空公司，未來期望打造成全球國際航線的五星級航空公司。

張志嘉董事長表示，峴港航線開航後，越竹航空已經規劃在9月間開闢下龍灣雲頓機場的航線，縮短旅客從河內轉陸路交通前往下龍灣的時間。後續也將陸續開航台灣直飛芽莊、富國島、河內等多條航線。