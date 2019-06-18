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赤腳跳舞跳到無法走路 醫生檢查竟已骨裂

2019-06-18 15:04聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

運動傷害和勞損傷例愈來愈多！雲林縣北港鎮50歲陳姓婦人為保持體態與健康，每天在家至少跳1小時有氧舞蹈，因鞋底太硬改打赤腳，連續跳幾天後，腳背遽痛無法站立走路，多方醫治仍無效，北港媽祖醫院中醫師賴英秀會診骨科，檢查出左腳蹠骨出現疲勞性骨裂，經復健加中醫調理，才重獲正常生活，醫師提醒運動務必要小心。

陳婦說，她熱愛舞，每天以舞健身，起先穿球鞋跳，因鞋底太硬，索性就赤腳，沒想到才跳幾天，腳和背部就疼痛不堪，甚至無法站立走路，生活全亂了套，更無法工作，她四處尋求民俗療法但未見效果，才向媽祖醫院中醫部求診，感謝醫師用心，中西醫合併，讓她恢復很快，如今已重拾正常生活，舞也可照跳。

中醫師賴英秀說，蹠骨位於腳掌前側，站立時與腳跟共同承擔體重，運動時負荷更重，一旦姿勢不當或過勞時會造成「骨裂」，是骨折的一種，得休養兩、三個月才能恢復。

賴醫師建議陳小姐減少站立工作或走動，以免二度傷害，施以清熱解毒消腫及促進骨頭再生的藥方，搭配針灸及三黃散外敷，約只一個月即可走動進而痊癒。骨科醫師曾準說， 蹠骨疲勞性骨折好發於久站者、走太久或舞蹈等，典型症狀是舉重物會疼痛或肌肉局部酸緊，中西合療效果更好更快。

復健科主任謝文逸說，時下運動風盛，疲勞性骨折時有所聞，是因骨頭不斷重複或集中受壓，使破壞速度大於修復速度而導致骨折，屬過度使用損傷。

謝主任說，要避免疲勞性骨折須注意充足營養，適當攝取維生素D，尤其停經女性，骨質密度減少，骨折機率增加，此外肌肉狀況不佳時或肌力不足的人，運動沒做好暖身也都會增加發生率。最好選擇一雙適合的軟墊鞋或專用鞋，搭配關節護具等運動裝備也很重要。運動方式與時量也得衡量體力和年紀，可請教醫師或復健治療師選擇適合自己的運動。

運動不當或沒穿合適的鞋子，蹠骨很容易發生疲勞性骨折，讓人疼痛難堪。記者蔡維斌／攝...
運動不當或沒穿合適的鞋子，蹠骨很容易發生疲勞性骨折，讓人疼痛難堪。記者蔡維斌／攝影
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陳小姐感謝媽祖醫院中西醫合療，讓她很快重拾生活。記者蔡維斌／攝影
陳小姐感謝媽祖醫院中西醫合療，讓她很快重拾生活。記者蔡維斌／攝影
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中醫藥方內服外敷，效果佳。記者蔡維斌／攝影
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醫師說明疲勞性骨折發生的情況。記者蔡維斌／攝影
醫師說明疲勞性骨折發生的情況。記者蔡維斌／攝影
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復健醫師建議選擇合適鞋子和運動護具，以及適合自己體力和年紀的運動很重要。記者蔡維...
復健醫師建議選擇合適鞋子和運動護具，以及適合自己體力和年紀的運動很重要。記者蔡維斌／攝影
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中醫藥方內服外敷，效果佳。記者蔡維斌／攝影
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醫師骨折中醫
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