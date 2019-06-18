赤腳跳舞跳到無法走路 醫生檢查竟已骨裂

2019-06-18 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



運動傷害和勞損傷例愈來愈多！雲林縣北港鎮50歲陳姓婦人為保持體態與健康，每天在家至少跳1小時有氧舞蹈，因鞋底太硬改打赤腳，連續跳幾天後，腳背遽痛無法站立走路，多方醫治仍無效，北港媽祖醫院中醫師賴英秀會診骨科，檢查出左腳蹠骨出現疲勞性骨裂，經復健加中醫調理，才重獲正常生活，醫師提醒運動務必要小心。

陳婦說，她熱愛舞，每天以舞健身，起先穿球鞋跳，因鞋底太硬，索性就赤腳，沒想到才跳幾天，腳和背部就疼痛不堪，甚至無法站立走路，生活全亂了套，更無法工作，她四處尋求民俗療法但未見效果，才向媽祖醫院中醫部求診，感謝醫師用心，中西醫合併，讓她恢復很快，如今已重拾正常生活，舞也可照跳。

中醫師賴英秀說，蹠骨位於腳掌前側，站立時與腳跟共同承擔體重，運動時負荷更重，一旦姿勢不當或過勞時會造成「骨裂」，是骨折的一種，得休養兩、三個月才能恢復。

賴醫師建議陳小姐減少站立工作或走動，以免二度傷害，施以清熱解毒消腫及促進骨頭再生的藥方，搭配針灸及三黃散外敷，約只一個月即可走動進而痊癒。骨科醫師曾準說， 蹠骨疲勞性骨折好發於久站者、走太久或舞蹈等，典型症狀是舉重物會疼痛或肌肉局部酸緊，中西合療效果更好更快。

復健科主任謝文逸說，時下運動風盛，疲勞性骨折時有所聞，是因骨頭不斷重複或集中受壓，使破壞速度大於修復速度而導致骨折，屬過度使用損傷。