沒錢繳健保 愛心專戶助鄒族男還清欠費

2019-06-18 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



多年前的八八風災讓鄒族青年鄭英豪家中遭逢巨變，當完兵後就居無定所、靠打零工維生，健保費也是有一期沒一期的繳，最後因欠費太多而不願面多，甚至意志消沉。某日太太發現健保欠費太多，主動聯繫健保署尋求協助，所幸健保署三年前推出的「高山青」方案協助弱勢原住民繳納健保費，解決鄭英豪的欠費困擾。

30多歲的鄭英豪在獲得善款補助後，解決健保欠費困擾，也更積極面對生活。現在他平日受僱施作水利工程及採收生薑，有時收割轎篙筍，經濟生活逐漸改善，三年來每月按時繳納健保費，現與太太育有二位未滿3歲的女兒，目前與家人皆無健保欠費的煩惱。

健保署南區業務組科長莊榮霖指出，不少民眾因為經濟困頓，繳不起健保費，這狀況在偏鄉屢見不鮮，為協助經濟弱勢民眾，三年前推出「高山青」計畫，運用運用公益彩券回饋金及愛心專戶捐款，協助阿里山鄉無職業、經濟困難的原住民健保欠費。

南區業務組去年更運用公益彩券回饋金302萬元及愛心專戶捐款240萬元，補助雲嘉南四縣市領取急難救助金等475位弱勢民眾，繳納健保欠費；另外幫助523位民眾無息申貸3980萬元紓困基金繳清健保欠費，一年後分期返還，緩解無法即時處理欠費的壓力。