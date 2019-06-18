聯合報攜手興儒開辦暑期閱讀班 本周六辦說明會

2019-06-18 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 許玉娟 ╱即時報導



108課綱公布，「跨領域閱讀」成為顯學。聯合報與興儒補習班合作，開辦暑期國小創意國文閱讀班、國中國文閱讀加強班及國文閱讀衝刺班，本周六(22日)舉辦課程說明會，雙強聯手，讓您的孩子閱讀及敘述能力突飛猛進。

12年國教課綱確認了「素養導向」教學內涵，強調學習跨領域、貼近生活情境；高中生可以跨校選修課程。大考趨勢透露出寫作與閱讀具有一致性，應相互加強，培養學生寫出思路清晰、強而有力的文章，為未來做準備。

興儒補習班主任李言德說，有家長擔心新課綱上路，素養導向的教學有別於傳統教學，彈性課程變多，孩子會無所適從；也有家長擔心「素養」太抽象，孩子可能愈學愈迷糊。

「以往教育目標是學知識，現在是要學素養！」李言德指出，「素養」是108 課綱的基因，指一個人為適應現在生活和面對未來挑戰，應該具備的知識、能力和態度。新課綱不只要教會學生「系統思考」與「解決問題」，學習過程還要設計較多自主探究的任務，並帶領學生探索知識背後的意義與價值。

興儒今年與聯合報合作，協助學生情境化、脈絡化的學習，運用精彩的描寫吸引目光，以變化的敘述添加閱讀興味，並用具體的事實強化說服力，引導孩子想學、願意學。學生上課後反饋回來的意見，都覺得聯合報老師講課仔細，能深入教導如何運用閱讀技巧，分類資訊、歸納主題，訓練思維能力，更有條理的敘事。