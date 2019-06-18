一句「女性尤佳」 鹽酥雞商家徵才遭罰30萬元！

2019-06-18 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄一處鹽酥雞攤商在臉書刊登徵才訊息註明「限女性」，汽車銷售中心拉布條徵才「女性尤佳」，通通依違反性別工作平等法開罰30萬元，一字代價近10萬元。高雄市勞工局表示，徵才訊息字眼法律有限制，商家若誤用違反就業歧視規定字眼，就會被開罰。

高雄市政府勞工局長王秋冬表示，依照《性別工作平等法》第7條規定，雇主對求職者或受僱者之招募，不得因性別有差別待遇，實務上違法樣態多發生在商家員工數不多、個案工作型態特殊、法遵能力薄弱等商家上。勞工局礙於法律必須依法行政，相關個案僅能設法從寬處置，並循正式管道向中央反映改善之道，但相關規定未修改前，勞工局除針對個案商家加強法律輔導外，提醒大小公司行號謹慎用字，避免觸法受罰。

高雄一處鹽酥雞攤商在臉書刊登徵才訊息，註明了「限女性」。攤商到案時解釋，是因油炸工作區味道過重，導致員工不勘負荷離職，只好自己處理油炸，再徵聘女性員工協助點餐與包裝。經人告知違法後就沒有再刊登，但還是遭蒐證檢舉。

一家汽車銷售公司的徵才布條寫著：誠徵銷售專員挑戰百萬年薪（女性尤佳），也是被檢舉到勞政單位。還有一家業者打出「誠徵桌邊女公關」，同樣違法。

王秋冬表示，基於人權意識，《就業服務法》、《性別工作平等法》等相關觸及就業歧視法規增修頻繁，以就服法第5條為例，首次立法僅規定種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、性別、容貌、五官、殘障、工會會員身分等12項禁止歧視規定。到了去年最後一次修法，已多增出生地、性傾向、年齡、婚姻、星座、血型等6項。