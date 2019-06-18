日本腦炎已確認7例 今年首現死亡病例

2019-06-18 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



今年首例日本腦炎死亡病例出現。衛福部疾病管制署今公布新增3例日本腦炎及1例死亡病例。疾管署表示，今年全台已累計7例確定病例，分別為高雄市4例、嘉義市、嘉義縣及屏東縣各1例，呼籲民眾出入高風險環境應做好防蚊措施，有感染風險者可自費接種疫苗。

疾管署表示，統計上周新增3例日本腦炎病例，分別為高雄市左營區60多歲男性、屏東縣南州鄉50多歲男性及嘉義縣六腳鄉40多歲男性，近期皆無國外旅遊史，發病日介於5月27日至6月3日之間，目前皆仍住院治療。

疾管署副署長莊人祥表示，高雄市的個案住家附近有水田、水窪地及禽舍；屏東縣感染個案，則曾去到飼養鴿子的友人家；嘉義縣個案的住家及工作地附近有豬舍、大型排水溝，不排除是接觸上述環境而受感染。目前衛生單位已前往個案住家及活動地周邊調查、並消毒清除孳生源等措施，以降低病媒蚊密度。

而新增的死亡個案，為高雄市50多歲女性。莊人祥說，該名個案於5月28日收治並送入加護病房，雖經治療，仍不幸因病情惡化，於6月4日逝世。

日本腦炎為蚊媒傳染病，在台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，患者大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、腦神經功能損傷，甚至昏迷或死亡。