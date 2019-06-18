全台59青年壯遊點 在地達人帶青年走出戶外

2019-06-18 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



教育部青年發展署結合大專校院及非營利組織，108年於全國各地建置59個青年壯遊點，包括北台灣16個、中台灣14個、南台灣16個、東台灣10個，以及離島3個。透過在地達人帶領15至35歲青年走出戶外，親身體驗在地人文、歷史、生態及環境，從探索學習的過程，再認識並再發現台灣鄉土之美。相關資訊刊於「壯遊學習體驗網」。

青年署表示，青年壯遊點的體驗是傳遞在地的情感與知識，重視青年在探索過程中的深度學習。透過文化、部落、生態、農村、漁村、志工、體能等多元類型，以及景點探索、達人導覽、體能鍛鍊、公共議題、DIY體驗及公益服務等深化面向，讓青年感受在地獨特的生活型態與人文風情，培養對這塊土地的熱情與關懷。

「耕讀食農．遊讀生態．深愛西台灣」是彰化芳苑青年壯遊點深度體驗漁村生活的探索活動。青年署表示，王功富含有機質的沙灘，正是珍珠蚵成長的最佳環境。養蚵人家時時守護這些寶藏，從養蚵、採蚵、剝蚵、吃蚵，與蚵螺奮戰，蚵農們認真樸實的生活，成就一顆顆肥美可口的蚵仔。

曾參與彰化芳苑青年壯遊點活動的青年表示，搭採蚵車、親手剖蚵、挖蚵仔，真的會愛上王功這片自然生態。令人驚艷的蚵殼藝術，不但提升蚵殼價值，也拉近了與蚵藝業的距離。蚵仔美食在這裡也得到了超乎預期的滿足。愛蚵的青年朋友一定要來體驗在地三寶：美食、蚵藝、潮間帶。

青年署說，台灣曾有過「香蕉王國」的美譽，6月前進高雄旗山青年壯遊點體驗原汁原味的蕉農生活，藉由蕉農的介紹及農事體驗，讓青年了解農民與土地的關係，及學習香蕉種植知識，同時也可學習到各式由香蕉衍生之就地取材生活創意。