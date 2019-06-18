妻子下跪求戒檳榔 丈夫口腔癌第四期才知健康可貴

2019-06-18 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市陳姓男子因工作關係，長期吃檳榔、吸菸和喝酒，其妻子因無法忍受其紅唇癮而離婚，陳男自認「我不可能這麼倒楣」，某日經常性的牙齦出血，讓他感覺大事不妙，到嘉義市聖馬爾定醫院治療發現是口腔癌第四期，歷經電療、化療等帶來的不適，還失去左下巴，只能吃流質食物，他現在以自身慘痛的教訓，勸說身邊有吃檳榔的親朋好友趁早遠離檳榔的毒害。

聖馬爾定醫院職業醫學中心主任吳偉涵表示，像陳先生這種因為職場環境關係而入境隨俗的不在少數，且大多嚼食檳榔者都有「我不會那麼衰」的心態，殊不知檳榔內含的檳榔次鹼能刺激中樞神經的興奮作用，加上紅灰、白灰等成分類似酒精，也會讓人感覺興奮，但這都是短暫的效果，正常人體代謝後反而會感覺累，所以要一顆接著一顆吃，如此反覆便間接成癮。此外，檳榔、菸、酒三項均有者，得口腔癌之機率更是三項均沒有者的123倍。

31歲陳姓男子自從父母雙亡後，為了照顧弟妹，高中肄業後便去工地工作，為融入工作環境而接觸檳榔，除此之外，菸跟高梁酒更是他的最愛，嘴裡刁著菸，嚼著檳榔再來一杯高粱酒，「人生一大享受」。

陳男表示，當初太太與兒女要他以健康著想，下跪懇求戒檳榔，他也不為所動，認為「我不可能這麼倒楣」，太太最後選擇離婚，他則繼續當紅唇族。但是某一日經常性的牙齦出血，讓他感到事情不妙了，去到醫院檢查已經是口腔癌第四期，前後歷經三次手術進行癌細胞的切除，也接受電療跟化療，忍受治療過程帶來的不適與不便。

陳男現在不但不能再吃檳榔，失去了左下巴，話都說不清楚，咀嚼對他來說是個奢求，他只能依靠流質的食物飽餐一頓。但他變的很珍惜，也很感謝一路走來仍對他不離不棄的兒女，若不是他們的堅持，現在的他早就躺在棺材裡多年。

陳姓男子（右）年輕時為融入工作環境而接觸檳榔，家人苦勸他戒除未果，直到檢驗出口腔癌第四期才知健康的可貴。圖／聖馬爾定醫院提供 分享 facebook

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