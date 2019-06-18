中國附醫細胞治療中心啟用 嘉惠癌末病患

2019-06-18 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



中國醫藥大學附設醫院細胞治療中心今天啟用。細胞治療中心執行長鄭隆賓說，中國附醫在今年5月獲得衛福部核准實體癌第四期自體免疫樹突細胞治療，即日起可針對多型性膠質母細胞瘤及續發性腦瘤（腦轉移癌）、上皮性卵巢癌、胰臟癌、攝護腺癌、頭頸癌、肝癌、乳癌和大腸直腸癌等8種第4期癌症病人收案與治療，癌末病患不必冒險遠赴外國求醫，目前已收案6位病患，準備接受治療。

中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海說， 中國附醫在細胞治療上研究超過10年，除花8千多萬元，建置符合人類細胞治療臨床試驗規範的GTP核心細胞操作室，並且有165位臨床醫師具備衛福部規定細胞治療資格的專業醫師，獲淮8種4期癌症治療，已有30多名病人諮詢，院方會配合衛福部「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」修正條文（簡稱特管辦法），嚴格篩選。

鄭隆賓說明，第四期癌症的預後極差，醫療選擇極為有限，全球都在開發新的治療方式，樹突免疫細胞治療尤為熱門，國內外已有的研究顯示，中國附醫獲准使用樹突免疫細胞治療的8種癌症病人可因免疫療法而受益。以肝癌為例，國內已有文獻報告指出晚期肝癌接受樹突細胞免疫治療後的1年及2年存活率，高於未接受免疫治療者。

鄭隆賓說，樹突免疫細胞治療是繼手術治療、化學療法、放射治療後的第四種治療癌症利器，它是利用病人腫瘤組織在體外培養出癌細胞抗原後，與病人自己的樹突免疫細胞共同培養出可認知、辨識出癌細胞的樹突細胞疫苗後，透過注入病人淋巴結處，啟動體內T細胞去殲滅癌細胞，抑制腫瘤生長，甚至能使腫瘤縮小或消失，因為使用自己細胞，副作用低。