兒虐通報意識強 衛福部：通報增兩成但受虐人數減少

2019-06-18 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



近年來兒虐事件頻傳，每有新聞報導之時，兒虐議題則會被重複討論及檢視。據衛福部統計，台灣兒少保護通報案件2018年為5萬4795件，比2017年的4萬5283件增加了近兩成。然而，每一次重複發生兒虐事件時，社會大眾除了心疼、氣憤，也對政策與社會環境失去信心。

國衛院今舉行「探究弱勢兒少保護個案之風險管理與身心發展」專家會議，期透過政策擬定者，醫療、社工等專家學者建議，探討實際執行現況與未來改善可能。議題召集人，長庚醫院副院長黃璟隆表示，要降低兒少受虐風險，除了鄰里發揮主動關懷精神與落實通報外，建構跨縣市、跨單位的「社會安全網」更是重要。

成大行為醫學研究所教授郭乃文，以腦心智發展觀點來闡述建立兒少保護的全人預防。她認為兒童虐待是融合兩代和三代間狀態的議題，並從腦心智功能理論等觀點來看，當兒童受到不當對待、虐待時，其經驗會改變大腦發育的原先軌跡，進而產生對兒童不利的影響，如情緒調節會變差。

郭乃文說，被診斷有創傷壓力症候群的兒童，相較於一般兒童，有較明顯的腦心智功能缺陷，如視覺、認知功能、學習與記憶等，都受到影響。

衛福部保護司副司長郭彩榕則表示，台灣兒少保護現況，從民國93年推動高風險家庭關懷輔導處遇實施計畫，到102年推動兒少保護通報案件分級分類，與近兩年推動強化社會安全網與兒少法修法等，無論警政、社政、醫療、教育及司法等單位，研議與連繫通報都變得更緊密。

若以數據分析來看，以兒少保護通報數來說，通報數逐年上升；而在開案數來說，則呈現下降趨勢，從103年的1萬5022人降為107年的9186人。郭彩榕說，受虐兒少人數的下降，研判為責任通報逐漸落實、民眾相關資訊與觀念認知增加、咎責壓力等因素，讓通報行為變得廣泛。