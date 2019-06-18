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RCA場址被堆廢鐵廢金屬 桃環保局最高罰300萬元

2019-06-18 12:32聯合報 記者張裕珍╱即時報導

台灣美國無線電公司原桃園廠 （RCA）場址因汙染嚴重，迄今仍在整治中，但地方昨天發現RCA場址南側竟被堆置大量廢鐵、廢單一金屬等資源回收物，環保局獲報組專案小組前往稽查，發現是由領有新北市核發廢棄物清除許可證的如浤企業未經許可堆置，依法可處6000元以上、300萬元以下罰鍰，已限期要求業者1周內清除完成，若仍未改善，將罰到改善為止。

桃園市環保局指出，17日接獲社群網站及議員反映該場址堆置不明回收物後，立即由水保科、事廢科及廢管科組成專案小組前往稽查，遭堆置回收物的現場位於RCA場址南側、中華路旁，並非主要汙染整治範圍，主要整治範圍位於RCA場址北側，有搭建圍籬區隔整治。

環保局指出，RCA場址位於桃園市桃園區，廠房占地約7.2公頃，是公告的地下水汙染整治場址與管制區，目前正由汙染行為人（RCA公司）進行地下水污染整治，依據土壤及地下水污染整治法規定，地下水汙染管制區內，禁止飲用、使用地下水及作為飲用水水源；另從事土壤挖除、回填、暫存、運輸或地下水抽出等工作者，也需提送汙染防制計畫書報局審查，場址南側堆置資源回收物，未涉及土壤挖除、回填、暫存、運輸等行為，但已要求業者改善。

台灣美國無線電公司原桃園廠 （RCA）場址因汙染嚴重，迄今仍在整治中，但地方昨天...
台灣美國無線電公司原桃園廠 （RCA）場址因汙染嚴重，迄今仍在整治中，但地方昨天發現RCA場址南側竟被堆置大量廢鐵、費單一金屬等資源回收物，環保局稽查發現企業未經許可堆置，依法可處最高300萬元以下罰鍰，並限期1周內清除完成。圖／桃園市環保局提供
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