史上最大規模營養午餐校廚 屏東潮州國小勇奪台灣最強榮耀

2019-06-19 00:00 文／ 何敏惠



2019灃食SUPER校廚大賽結果出爐，金、銀、銅牌獎隊伍，將受灃食教育基金會之邀，前往日本進行營養午餐考察。 圖／灃食教育基金會 提供 分享 facebook

由灃食教育基金會主辦、教育部以及教育部國教署指導，吸引全台18縣市、近百件參賽作品，被譽為台灣有史以來最大學校廚師廚藝競賽-「2019灃食SUPER校廚大賽」結果揭曉，由屏東潮州國小校廚戴寧怡與營養師林芯如，勇奪最強SUPER校廚頭銜，每天進廚房都不嫌累的戴寧怡，拿下第一名深感意外。戴寧怡說，前一天的米其林交流晚宴讓她收穫良多，大膽改變菜單設計，決定把蔬菜的原味燉出來與雨來菇做結合。評審之一的美味革新主廚林奕成也說，潮州國小除了使用在地芒果入菜十分對味之外，對於灃食食譜的菜單掌握精準，尤其將食物的原味掌握的很好，是致勝關鍵拿。

灃食教育基金會副執行長林芳燕表示，初賽時考驗的是SUPER校廚的創意，將孩子不愛的青椒、苦瓜、茄子等失寵食材寫出一日營養午餐食譜；決賽以實力決勝負，抽籤挑戰灃食主廚設計的夢幻料理，考驗校廚烹飪技巧及創意端出超越名廚手藝的佳餚。

擔任評審的高餐大副教授何建彬說，首次擔任校廚比賽的評審，參賽作品比想像中厲害，像是將帶皮茄子加上培根、乳酪絲與青花菜，焗烤後就成賣相十足又兼具地中海料理風味菜餚，以及將「碗粿」加入苦瓜，運用肉燥掩飾苦瓜味，再讓苦瓜味減少肉燥油膩感，順道孩子也能品嘗到不同的米食風味。也擔任人氣評審的立委吳思瑤則建議，營養午餐除了吃的安全、營養外，烹煮方式更要與時俱進，利用科學化方式，保持食材營養與新鮮，像是校廚運用先蒸後炒來料理雞肉，口感就相當不錯。

失寵食譜-彩虹茄子。 圖／灃食教育基金會 提供 分享 facebook

評審嚴選接軌國際 灃食培訓台灣SUPER校廚種子隊協助SUPER校廚接軌國際，基金會將提供金、銀、銅牌獎隊伍及校長赴日取經，參訪食育推進全國大會、校廚培訓機構以及午餐觀摩。基金會副執行長林芳燕表示，暑期也將舉辦SUPER校廚培訓營，由灃食主廚林奕成傾囊相授，半年來在學校導入陪伴的經驗，協助校廚減輕工作負擔，若入圍校廚隊伍導入灃食「營養5餐」食譜，勇於嘗試新烹調方式呈現、多元食材組合，還另有鼓勵。灃食教育基金會期待透過各項培植行動，支持頂尖SUPER校廚匯聚創新能量及動能，帶動台灣營養午餐共同前進的力量。

「2019灃食SUPER校廚大賽」得獎名單

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