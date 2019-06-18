安眠藥吃越多還睡不著？ 52歲女自增藥量反失眠

2019-06-18 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



「藥怎麼吃2、3顆還是睡不著？」52歲陳姓女子一年前因睡眠品質差，常到診所看診，領取助眠藥物，但她卻未規律服藥，還將沒吃完的藥物留下來，「有需要時」將原本只需服用1顆安眠藥的劑量，自行增量，卻還是難以入睡。她日前到台北慈濟醫院諮詢，藥師王平宇修正她的用藥觀念，並建議前往身心醫學科根治失眠情形。

王平宇表示，台灣睡眠醫學會統計也指出，有失眠困擾者的比例高達20.2%，即每5個人就有一個人失眠。許多民眾覺得助眠藥物無效，自行改一次多顆或一次多種的劑量，容易在無形間對藥物產生依賴甚至成癮，進而出現耐藥性、記憶力減退、反彈性失眠或其他戒斷症狀。

王平宇說明，失眠是症狀而非疾病，助眠藥物僅能幫助入睡，緩解失眠，並不能具治療功效；精神疾病、心中壓力都是失眠成因，民眾必須與醫療人員共同釐清自己失眠的主因，從根本治療，才能免除藥物依賴的情形。

至於有民眾會自行停藥，王平宇提醒，務必由醫師安排漸進式停藥，或向藥師諮詢停藥的可能風險，切勿自行停藥或隨意服用號稱有助眠成分的保健食品，以免因藥物戒斷症狀、藥品交互作用，更傷身體。