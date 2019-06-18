交通部拋「人車合法」新配套 Uber回應了

2019-06-18 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



本月9日上路、10月9日開始執法的Uber條款，要求載客須以時租或日租計費，一直以來備受爭議。交通部昨拋出「人車合法」新配套措施，小客車租賃業及網路平台代雇駕駛自救會皆不領情。Uber今對外表示，正面看待交通部對大眾和駕駛權益、鬆綁費率、以及希望科技和創新服務續留台灣的回應。

交通部政務次長王國材昨說，現對Uber只有兩項要求，一是「人合法」，駕駛須取得計程車駕駛人執業登記；二是「車合法」，Uber外觀不需要改變，只有車牌從白底黑字變成白底紅字。

至於Uber核心價值是透過大數據計算浮動費率，加入計程車客運服務業，就必須採用現行跳表計費，或多元計程車固定加成費率。對此，王國材說，一旦人車合法，就可以討論後續費率，同意研擬「協議費率」，討論現行採用的浮動費率及事前計費功能。

就交部提出的新配套，Uber今表示，正面看待交通部對大眾和駕駛權益、鬆綁費率、以及希望科技和創新服務續留台灣的回應，和交通部有共同的目標，已經耕耘台灣市場六年，並且為平台上廣大的用戶、代雇駕駛、和合作夥伴提供他們喜歡且仰賴的服務。