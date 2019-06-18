氣候暖化影響？ 細菌致食物中毒人數四年增千人

2019-06-18 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



夏季濕熱使細菌容易滋長，衛福部食藥署表示，我國每年約有5000名食品中毒病例，細菌感染導致的中毒占大宗，中毒人數近四年自1600人上升至去年2604人，其中又以仙人掌桿菌與金黃色葡萄球菌感染最常見，去年中毒者皆超過千人，「這個現象，很可能與近年氣候暖化有關」。

衛福部食藥署食品組科長林蘭砡表示，仙人掌桿菌適合的生長溫度在28-35度左右，這是台灣各地夏季普遍的氣溫。加上仙人掌桿菌分布廣，像是土壤、灰塵、貓狗、蟑螂、老鼠身上都有它的蹤跡，因此食物烹調環境不夠清潔，甚至僅僅是灰塵上的一隻菌掉進食物，細菌都有可能持續滋長，並分泌毒素影響人體中毒。

金黃色葡萄球菌適合的生長溫度在七度到47度不等，35度是最適合的溫度。這種細菌常見於人體皮膚，高達20至50%的健康人皮膚黏膜或鼻腔黏膜都可見到它的蹤跡，因此處理食材不慎就可能造成汙染。

林蘭砡表示，食藥署注意到，去年金黃色葡萄球菌感染造成食物中毒的病例，較前年大幅增加八倍，仙人掌桿菌感染導致的食物中毒病例近五年也成長千人，這個現象很可能與近年氣候暖化有關。

林蘭砡表示，細菌繁殖速度驚人，以繁殖速度最快的腸炎弧菌為例，每12至18分鐘就能繁殖一個世代，因此只要出現一隻活菌，四小時內就能繁殖10萬隻菌寶寶，這樣的菌量可能造成原本健康的人發生不適。仙人掌桿菌與金黃色葡萄球菌，分別是18分鐘與24分鐘能繁殖一個世代，同樣不容小覷。

林蘭砡表示，要避免細菌感染導致的食物中毒，應購買新鮮且適量食材，烹煮後盡量當餐吃完；若無法立即吃完，應保溫在60度以上；進冰箱兩天內須儲存在七度以下；冰超過兩天，則要進一步冷凍保存。