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公共工程評選20年大退步！ 建築界籲重定義專業

2019-06-18 09:31聯合報 記者何定照╱即時報導

公共工程評選委員專業度引爭議，「專業」如何判定成焦點。景觀建築師吳書原說，「專業」評委應該要得過其領域國內外獎項才算，建築改革社社長徐岩奇表示，至少要是相關領域科系畢業且有建樹才行。

徐岩奇說，公共工程評選委員陣容20年來越來越不專業，近來更常見一個專業者都沒有。他說，如此造成後患無窮，像石虎公園就是在不當評委下通過，根本未考量石虎棲地與對環境的破壞，最後停工；台中豐原車道旁原本綠樹成蔭，相關單位卻把樹砍光，改做水泥護坡，也是因不當評選做出的決策。

吳書原曾以陽明山美軍俱樂部獲倫敦設計獎國際景觀類金獎等、以台中花博后里森林園區獲美國多年生植物協會景觀設計獎，目前與日本建築師團紀彥合作離島五機場改造計畫，也常受邀擔任評選委員。他觀察，台北、新竹等市都會用心找相關領域適合的評委，部分縣市則只在工程會專家資料庫隨機抽籤找人了事，非常僵化。

像他之前看到台南市政府工務局一個公園設計評選委員名單，發現大部分都是退休人員、土木、工務乃至總務處出納，一個「公園設計、景觀專業」都沒有，為文批評，結果工務局回他評委都是從工程會專家資料庫中依需求篩選出，分具景觀、教育、土木建築等專業。

但吳書原表示，不論工程會或工務局，都看不到其對「景觀」的定義；工程會資料庫委員的專業有哪些，也都是委員自填即可，導致只是公園設計的行政承辦人甚至種過樹，都可變成評委。他說，工程會應該重新認定評委專業資格，應要有實際作品，且得過國內外獎項，才能算在內，各縣市府工務局更不該把找評委責任賴給工程會。

徐岩奇表示，工程會專家資料庫要重新建立，設定各專家須相關科系畢業應是第一個門檻，不能說有讀過相關科目就算。像以部分土木科系評委來說，因為許多領域都學過一點，往往變成自己填也懂建築、也懂景觀，什麼都能評。

採購法修法雖排除學者專家不得找現職公務員，但未排除退休者，也讓建築界不滿。吳書原表示，退休者可能慢慢接不上時代風潮，不該再當評委；徐岩奇則說，西方國家若在學者專家保障名額外找公務員當評委，也都會找建築系出身者，更不會找退休者。

苗栗縣石虎公園引發爭議，評選委員名單也遭抨擊。本報資料照片
苗栗縣石虎公園引發爭議，評選委員名單也遭抨擊。本報資料照片
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