大選將至 駕訓班學費繼續凍漲

2019-06-18 09:17 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



為反映市場行情，駕訓班學費原本預計今年6月上漲，不過，交通部公路總局研議的方案出爐後，被立委批評大選前嫌票太多，目前方案送進交通部之後，至今仍無聲無息，公路總局表示，案件仍在討論中，未來要視社會氛圍、整體再考量。對此，今年即將報考的考生表示，鬆口氣，業者則無奈表示，沒有政策、只有選票。

根據交通部統計，全台有225家駕訓業者，每年考生約25萬人次。根據交通部核定的駕訓班學費上限，台北市、高雄市為1萬3500元，其餘縣市為1萬3000元；費用下限部分，台北市為9000元，其餘縣市8000元。

受物價波動、基本薪資上升、購車成本增加、考照規定改變等，業者持續要求應提高價錢。交通部公路總局研議的方案今年出爐，將現行駕訓學費上下限8千到1萬3500元，下限提高至1萬元，上限維持1萬3500元，業者若要超出上限，還可以提出申請。

不過，由於適逢大選，該方案受到立法委員質疑，擔心調漲費用會引發民怨，有立委提出，考駕照大多都是社會新鮮人，一提高對他們影響很大，也有立委認為，現在調漲不是時間，應該要之後再調整。

公路總局指出，方案已送到交通部，因各界仍有不同意見，因此交通部仍在討論中，至於未來是否會再公布調整？公路總局指出，還要評估社會氛圍、整體考量，各種面向都還要謹慎考慮。