大選將至 駕訓班學費繼續凍漲
為反映市場行情，駕訓班學費原本預計今年6月上漲，不過，交通部公路總局研議的方案出爐後，被立委批評大選前嫌票太多，目前方案送進交通部之後，至今仍無聲無息，公路總局表示，案件仍在討論中，未來要視社會氛圍、整體再考量。對此，今年即將報考的考生表示，鬆口氣，業者則無奈表示，沒有政策、只有選票。
根據交通部統計，全台有225家駕訓業者，每年考生約25萬人次。根據交通部核定的駕訓班學費上限，台北市、高雄市為1萬3500元，其餘縣市為1萬3000元；費用下限部分，台北市為9000元，其餘縣市8000元。
受物價波動、基本薪資上升、購車成本增加、考照規定改變等，業者持續要求應提高價錢。交通部公路總局研議的方案今年出爐，將現行駕訓學費上下限8千到1萬3500元，下限提高至1萬元，上限維持1萬3500元，業者若要超出上限，還可以提出申請。
不過，由於適逢大選，該方案受到立法委員質疑，擔心調漲費用會引發民怨，有立委提出，考駕照大多都是社會新鮮人，一提高對他們影響很大，也有立委認為，現在調漲不是時間，應該要之後再調整。
公路總局指出，方案已送到交通部，因各界仍有不同意見，因此交通部仍在討論中，至於未來是否會再公布調整？公路總局指出，還要評估社會氛圍、整體考量，各種面向都還要謹慎考慮。
中華民國汽車駕駛教育學會理事長盧龍山表示，駕訓班多年來營運不敷成本，學費下限已經20年沒調，上限13年前調過一次，但只上調500元。他說，106年道路考上路之後，業者不只要加裝監視系統、保險費也增加，另外，現在基本薪資提高，人事成本也增加，當時就要調整，但因選舉暫緩，這次要調，又因害怕選票流失而喊停，讓人失望。而報考旺季即將到來，今年即將報考的張惠玲小姐表示，感覺賺到了。
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