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一次性塑膠的威脅令人心痛！研究證實：它讓氧氣產量也大幅降低

2019-06-18 09:00聯合新聞網 文章提供／遠見

富頓郡委員會上周投票通過即日起開始階段性淘汰一次性塑膠產品，並使用非塑膠製品替代...
富頓郡委員會上周投票通過即日起開始階段性淘汰一次性塑膠產品，並使用非塑膠製品替代之。圖擷自Plastic Pollution Coalition臉書
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自從塑膠產物在地球上誕生以來，它便宜、方便、耐用的特性雖然改善了許多生活，但那千古不化的特性，更成了地球上遺臭萬年的侵害──你我生活觸目可及盡是塑膠的環繞，隨處亂扔又低回收的效率，使得無辜動物難堪犧牲，近期研究更證實，塑膠也讓氧氣產量大幅降低。

工業化的變革和人口爆炸性的增長，地球的大海已經在無形之間，成了承受人類最多塑膠垃圾的悲劇，那些塑膠垃圾在河川的帶入、狂風的吹襲、不肖廠商的惡意傾倒進入大海──也許看似眼不見為淨的逃避心態，在經年累月囤積下，卻是大自然最沉重的負擔。

一般人體呼吸最重要的氧氣，是森林和植被吸收二氧化碳後吐出氧氣而生成，但科學家發現，在這些氧氣中，有10％來自於海洋中的一種細菌，而這些細菌目前正受到大海中塑膠微粒的影響，導致其光合作用能力大幅衰退。

這種海洋中最重要的光合細菌「原綠球藻」（Prochlorococcus），是在大海中扮演重要供氧角色的因子，它不僅供給了海洋中的水分含氧量，也分擔了陸地上所需的氧氣元素。人類萬萬沒想到的是，塑膠汙染不僅讓海洋生物誤食，同樣也漸漸在無形中，讓大海中最重要的細菌死亡殆盡……

海洋塑膠垃圾成了環境最大災難

專家強調，海洋中的塑膠已經多到可以環繞地球400多圈之劇，這種不可破壞的物質會擾亂食物鏈的每一層，如果我們的海洋無法正常運轉，它將無法支持魚類族群、藻類或是浮游生物，進而無法吸收二氧化碳來保護我們免於全球暖化的問題，這所牽涉的層面是整個地球的悲劇。

事實上，塑膠需要500至1000年的時間才能分解，這意味著幾乎所有的塑膠製品都以某種形式存在，它的負荷污染了我們的水域，並殺死了海洋生物；可怕的事實在於，儘管世界每年製造的塑料愈來愈多，但只有約5％的產品能夠得到有效回收。

環保團體艾倫麥克阿瑟基金會（Ellen MacArthur Foundation）研究發現，全球每年生產3億噸塑料，其中有500萬到1300萬噸的塑膠垃圾碎屑漂散到海洋中，進而被海鳥、魚類和其他生物攝入。

嚴重的是，預估到了2050年，大海中塑膠的重量，會比魚的重量還重。而隨著食物鏈不斷累積，最後將這些塑膠吃進肚子的，還是人類自己。

科學家們最近也估算出，吃海鮮的人，每年會多攝取約1萬1000個塑膠碎片；在英國（UK）捕獲的所有魚類中，就有超過1／3魚種體內含有塑膠，包含鱈魚、鮭魚和貝類。可怕的是，塑料廢物在環境中普遍存在，更成了某一種地質指標。

大氣中的氧氣　10％來自這些小微生物

研究發現，塑膠製品在製造的過程中，會添加大量的化合物，這些化合物在自然中會隨著時間漸漸分解、釋出，讓金屬、染劑、溶劑、催化劑等混入大海。當化學物質和原綠球藻接觸的時候，大大的影響了它光合作用的能力。

在實驗室中，研究團隊分別將在深海和淺海擷取的原綠球藻樣本，個別暴露在常見的塑膠製品中，包含塑膠袋成分之高密度聚乙烯、PVC消光劑中浸出的化學成品。

結果這些塑膠化學物質破壞了原綠球藻微生物的生長機能、光合作用功能，產生的氧氣量也大幅降低，更影響了基因表現。

專家強調，「這些微小的生物對大海網絡非常的重要，它有助於全球碳循環，且佔全球氧氣總含量的10％，代表你每吸10口氣，就有一口是來自這些小傢伙提供的。」

「然而，卻很少人知道、鮮少人關心，這些大海中最重要的微生物，目前正受到極嚴重的塑膠汙染。」

事實上．除了被燒的塑膠外，我們自1950年以來所製造的塑料，至今仍然在我們身邊，這也證實了塑膠無論是以何種形式，它不斷在環境中侵害各種動物、植物、甚至微生物。

永久消除塑料廢物的唯一辦法是將其燒毀或融化，但有毒物質氣體產生是個大問題，而且燃燒速度也比不上生產速度，因此，消費者更應該盡可能的使用塑膠製品到極致，而不是隨隨便便就丟棄，一次性塑膠更應盡量避免使用。

（作者／魯皓平 本文出自2019.06.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

塑膠袋暖化塑膠微粒
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