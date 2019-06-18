藤枝遊樂區開放至6月30日 林務局：不會再延長
藤枝森林遊樂區因八八風災休園近10年，3月底開放試營運至今，入園人數已達1萬4千人，每逢假日預約全滿，許多遊客期待持續開園。林務局屏東林管處表示，園區設施仍有需要改善之處，目前進入汛期氣候不穩定，開放日期只到6月30日，不會再延長。
藤枝是南台灣著名的避暑勝地，因八八風災重創聯外道路，藤枝林道18公里以後道路中斷多年，車輛無法直達森林遊樂區；今年3月31日起開放試營運，遊客必須徒步行走林下步道進入園區，每日總量管制315人。
屏東林管處育樂課統計指出，3月31日試營運至6月16日，入園累積人數已達1萬4420人。開放試營運以來，4月份平假日全數額滿，5月起平日有缺額，假日仍是名額全滿；開放日期即將結束，林務局屏東林管處提醒遊客，若要上山享受森林芬多精，須把握最後上網申請機會。
許多遊客還沒機會上山，期盼藤枝樂區可以成為正常開園，以後不用上網搶名額也能隨時上山享受大自然美景。對此，屏東林管處解釋，試營運以來，部分遊客反映，林下步道還有改善空間，山上廁所供水也不穩定，進入汛期後，梅雨一度導致山區實施預警性封閉，安全是遊客上山的第一要件，希望在設施改善與用水穩定之後再考慮常態性開園。
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