藤枝遊樂區開放至6月30日 林務局：不會再延長

2019-06-18 08:29 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



藤枝森林遊樂區因八八風災休園近10年，3月底開放試營運至今，入園人數已達1萬4千人，每逢假日預約全滿，許多遊客期待持續開園。林務局屏東林管處表示，園區設施仍有需要改善之處，目前進入汛期氣候不穩定，開放日期只到6月30日，不會再延長。

藤枝是南台灣著名的避暑勝地，因八八風災重創聯外道路，藤枝林道18公里以後道路中斷多年，車輛無法直達森林遊樂區；今年3月31日起開放試營運，遊客必須徒步行走林下步道進入園區，每日總量管制315人。

屏東林管處育樂課統計指出，3月31日試營運至6月16日，入園累積人數已達1萬4420人。開放試營運以來，4月份平假日全數額滿，5月起平日有缺額，假日仍是名額全滿；開放日期即將結束，林務局屏東林管處提醒遊客，若要上山享受森林芬多精，須把握最後上網申請機會。